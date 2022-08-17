О нас

равновесие в странном

Альбом  ·  2022

В белом поле

#Инди
равновесие в странном

Артист

равновесие в странном

Релиз В белом поле

#

Название

Альбом

1

Трек Железнодорожник и шаман

Железнодорожник и шаман

равновесие в странном

В белом поле

7:53

2

Трек Нечаянный путник

Нечаянный путник

равновесие в странном

В белом поле

4:17

3

Трек В белом поле

В белом поле

равновесие в странном

В белом поле

2:48

4

Трек Нирманакая

Нирманакая

равновесие в странном

В белом поле

2:13

5

Трек Везделье

Везделье

равновесие в странном

В белом поле

3:09

6

Трек Заратустра

Заратустра

равновесие в странном

В белом поле

1:40

7

Трек Горящий портрет

Горящий портрет

равновесие в странном

В белом поле

3:03

8

Трек Дону Хуану

Дону Хуану

равновесие в странном

В белом поле

2:38

9

Трек Астральные радости

Астральные радости

равновесие в странном

В белом поле

3:37

10

Трек День медленный

День медленный

равновесие в странном

В белом поле

1:28

11

Трек Жертвоприношение

Жертвоприношение

равновесие в странном

В белом поле

4:35

12

Трек Своим именем

Своим именем

равновесие в странном

В белом поле

3:40

Информация о правообладателе: равновесие в странном
