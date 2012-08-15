О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
Martin Gericke

Альбом  ·  2012

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

#Поп
Артист

Релиз Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

#

Название

Альбом

1

Трек Extraño Mi Nave (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Extraño Mi Nave (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

3:03

2

Трек El Riego (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

El Riego (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

3:51

3

Трек El Hombre Cansado (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

El Hombre Cansado (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

2:59

4

Трек El Alma (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

El Alma (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

3:35

5

Трек Llueve (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Llueve (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

4:39

6

Трек Ax - Cruce De Miradas (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Ax - Cruce De Miradas (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

3:20

7

Трек En Un Click (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

En Un Click (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

2:21

8

Трек El Dia Invisible (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

El Dia Invisible (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

2:53

9

Трек Los Sin Recuerdos (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Los Sin Recuerdos (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

3:25

10

Трек Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

3:41

11

Трек Aquellas arañas (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Aquellas arañas (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

2:02

12

Трек Sin Pensar (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Sin Pensar (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

2:30

13

Трек Una Luz Que Atropella (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Una Luz Que Atropella (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

3:15

14

Трек El Dragon (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

El Dragon (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

2:46

15

Трек Casa Iluminada (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Casa Iluminada (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

Martin Gericke

Empezar De Cero (feat. Coleccionistas De Lagrimas)

3:36

Информация о правообладателе: Martin Gericke / Leonardo hoyos
