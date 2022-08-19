О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Kworsi

Kworsi

Сингл  ·  2022

Говоришь уйти

#Электроника
Kworsi

Артист

Kworsi

Релиз Говоришь уйти

#

Название

Альбом

1

Трек Говоришь уйти

Говоришь уйти

Kworsi

Говоришь уйти

1:45

Информация о правообладателе: Kworsi
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Сказочный момент
Сказочный момент2023 · Сингл · Kworsi
Релиз SMM
SMM2022 · Альбом · Kworsi
Релиз Яд
Яд2022 · Сингл · Kworsi
Релиз Говоришь уйти
Говоришь уйти2022 · Сингл · Kworsi
Релиз Лёд
Лёд2022 · Сингл · Kworsi
Релиз Карты (feat. Aliskennn,julaii)
Карты (feat. Aliskennn,julaii)2022 · Сингл · Kworsi
Релиз Киви (feat. Ju, Vsfkwv)
Киви (feat. Ju, Vsfkwv)2022 · Сингл · Kworsi
Релиз Стиль (feat. Delor, Riflendi, Fiveren)
Стиль (feat. Delor, Riflendi, Fiveren)2022 · Сингл · Kworsi
Релиз Она говорила
Она говорила2022 · Сингл · Kworsi

Похожие артисты

Kworsi
Артист

Kworsi

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож