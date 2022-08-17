О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Elayass

Elayass

Сингл  ·  2022

Kimono Girl

#Поп
Elayass

Артист

Elayass

Релиз Kimono Girl

#

Название

Альбом

1

Трек Kimono Girl

Kimono Girl

Elayass

Kimono Girl

2:48

Информация о правообладателе: elayass
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tgm
Tgm2023 · Сингл · Elayass
Релиз Star.wav
Star.wav2023 · Сингл · Elayass
Релиз Kimono Girl
Kimono Girl2022 · Сингл · Elayass
Релиз Fake Romance (feat. Ribo Ndh.)
Fake Romance (feat. Ribo Ndh.)2022 · Сингл · Elayass
Релиз No Estas
No Estas2022 · Сингл · Elayass
Релиз Otra Vez
Otra Vez2022 · Сингл · Elayass
Релиз Te extraño
Te extraño2022 · Сингл · Elayass
Релиз Rolling
Rolling2022 · Сингл · Elayass
Релиз Pienso En Ti
Pienso En Ti2021 · Сингл · Elayass
Релиз Ya Nada Es Como Antes
Ya Nada Es Como Antes2021 · Сингл · Elayass
Релиз Si Ya No Me Amas
Si Ya No Me Amas2021 · Сингл · Elayass
Релиз De Portada
De Portada2021 · Сингл · Elayass

Похожие артисты

Elayass
Артист

Elayass

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож