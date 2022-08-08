О нас

Информация о правообладателе: Ваня Шелест
Волна по релизу

Релиз Со мной пацаны
Со мной пацаны2024 · Сингл · ВАНЯ ШЕЛЕСТ
Релиз Забытый квартал
Забытый квартал2023 · Сингл · ВАНЯ ШЕЛЕСТ
Релиз Не парься
Не парься2023 · Сингл · ВАНЯ ШЕЛЕСТ
Релиз Валим
Валим2023 · Сингл · ВАНЯ ШЕЛЕСТ
Релиз Твоим компасом
Твоим компасом2023 · Сингл · ВАНЯ ШЕЛЕСТ
Релиз Бомба
Бомба2022 · Сингл · ВАНЯ ШЕЛЕСТ
Релиз Отбой
Отбой2022 · Сингл · ВАНЯ ШЕЛЕСТ
Релиз Магия лет
Магия лет2022 · Сингл · ВАНЯ ШЕЛЕСТ
Релиз Солнце за окном
Солнце за окном2022 · Сингл · ВАНЯ ШЕЛЕСТ
Релиз Паралирик
Паралирик2022 · Сингл · ВАНЯ ШЕЛЕСТ
Релиз Малая
Малая2022 · Сингл · ВАНЯ ШЕЛЕСТ
Релиз Всё окей
Всё окей2022 · Сингл · ВАНЯ ШЕЛЕСТ
Релиз Бабл гам
Бабл гам2022 · Сингл · ВАНЯ ШЕЛЕСТ

ВАНЯ ШЕЛЕСТ
Артист

ВАНЯ ШЕЛЕСТ

John
Артист

John

Тати
Артист

Тати

Ангелина Рай
Артист

Ангелина Рай

Саша Юноу
Артист

Саша Юноу

Pnl
Артист

Pnl

TETEEKI
Артист

TETEEKI

Aza Neutron
Артист

Aza Neutron

Юра Адекватный
Артист

Юра Адекватный

Bayazid
Артист

Bayazid

Volkovaego
Артист

Volkovaego

Полежаев
Артист

Полежаев

Рома Пан
Артист

Рома Пан