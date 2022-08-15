О нас

James Q

James Q

Альбом  ·  2022

Por Eso Te Amo (Edición Especial) [Remixed and Remastered]

#Латинская
James Q

Артист

James Q

Релиз Por Eso Te Amo (Edición Especial) [Remixed and Remastered]

#

Название

Альбом

1

Трек Entiende Mi Amor

Entiende Mi Amor

James Q

Por Eso Te Amo (Edición Especial) [Remixed and Remastered]

3:46

2

Трек Yo Te amaré Hasta El Final

Yo Te amaré Hasta El Final

James Q

Por Eso Te Amo (Edición Especial) [Remixed and Remastered]

3:45

3

Трек Por Eso Te Amo

Por Eso Te Amo

James Q

Por Eso Te Amo (Edición Especial) [Remixed and Remastered]

5:07

4

Трек Son Regalos

Son Regalos

James Q

Por Eso Te Amo (Edición Especial) [Remixed and Remastered]

4:08

5

Трек Te amaré

Te amaré

James Q

Por Eso Te Amo (Edición Especial) [Remixed and Remastered]

4:30

6

Трек Mi Historia De Amor

Mi Historia De Amor

James Q

Por Eso Te Amo (Edición Especial) [Remixed and Remastered]

3:53

7

Трек Eres Mi Princesa

Eres Mi Princesa

James Q

Por Eso Te Amo (Edición Especial) [Remixed and Remastered]

3:44

8

Трек Juntos Venceremos (Coronavirus) [Bonus Track]

Juntos Venceremos (Coronavirus) [Bonus Track]

James Q

Por Eso Te Amo (Edición Especial) [Remixed and Remastered]

4:13

Информация о правообладателе: Jaime Quinga
