Сингл · 2022
Божа кара
Колискова2025 · Сингл · LEMKA
Hummers Time2025 · Сингл · LEMKA
Я не п'яна (in Jazz)2025 · Сингл · LEMKA
Я не п'яна2025 · Сингл · LEMKA
Як дитиною бувало...2024 · Сингл · LEMKA
Днк2024 · Сингл · LEMKA
Warum?2023 · Сингл · LEMKA
Парова2023 · Сингл · LEMKA
Сенс2022 · Сингл · LEMKA
Божа кара2022 · Сингл · LEMKA
В мене немає дому2022 · Сингл · LEMKA
Почалось2021 · Сингл · LEMKA
Гілля2021 · Сингл · LEMKA
Різдвяна2020 · Сингл · LEMKA