ASDrakon

ASDrakon

Альбом  ·  2022

Звуки Вселенной

#Электроника
ASDrakon

Артист

ASDrakon

Релиз Звуки Вселенной

#

Название

Альбом

1

Трек Прогулка

Прогулка

ASDrakon

Звуки Вселенной

1:58

2

Трек Звуки Вселенной

Звуки Вселенной

ASDrakon

Звуки Вселенной

7:30

3

Трек Спокойствие в невесомости

Спокойствие в невесомости

ASDrakon

Звуки Вселенной

3:24

4

Трек Не обьятый космос

Не обьятый космос

ASDrakon

Звуки Вселенной

6:46

5

Трек Вселенная

Вселенная

ASDrakon

Звуки Вселенной

8:09

6

Трек Полёт в неизвестное

Полёт в неизвестное

ASDrakon

Звуки Вселенной

5:19

7

Трек Неожиданная встреча

Неожиданная встреча

ASDrakon

Звуки Вселенной

5:36

8

Трек Путь тёмных душ (Альбом версия)

Путь тёмных душ (Альбом версия)

ASDrakon

Звуки Вселенной

5:20

9

Трек Ты или я

Ты или я

ASDrakon

Звуки Вселенной

4:22

10

Трек Тяжёлая электроника

Тяжёлая электроника

ASDrakon

Звуки Вселенной

4:42

11

Трек Иду к свету

Иду к свету

ASDrakon

Звуки Вселенной

4:15

12

Трек Дорога в небо

Дорога в небо

ASDrakon

Звуки Вселенной

3:42

Информация о правообладателе: ASDrakon
