Альбом · 2010
Arias with Obbligato Instruments
1
2:13
2
Jesus ist ein Guter Hirt, BWV 85 (With Cello Piccolo and Organ)
3:29
3
5:16
4
5:38
5
4:05
6
3:14
7
3:58
8
Gott ist unser Sonn und Schild, BWV 79 (With Flute and Organ)
2:50
9
Ach Bleibe doch, men liebstes Leben, BWV 11 (With Violin and Organ)
5:52
10
Adagio from "Toccata Adagio & Fuge", BWV 564 (Oboe and Organ)
3:57
