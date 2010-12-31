О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2010

Arias with Obbligato Instruments

#Классическая
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Arias with Obbligato Instruments

#

Название

Альбом

1

Трек Ermuntet Euch, BWV 176 (With Oboe and Continuo)

Ermuntet Euch, BWV 176 (With Oboe and Continuo)

Pascal Vigneron

,

Vinh Pham

,

Patricia Nagle

,

Pierre Makarenko

,

Verene Westphal

,

Anne Maugard

Arias with Obbligato Instruments

2:13

2

Трек Jesus ist ein Guter Hirt, BWV 85 (With Cello Piccolo and Organ)

Jesus ist ein Guter Hirt, BWV 85 (With Cello Piccolo and Organ)

Pascal Vigneron

,

Vinh Pham

,

Patricia Nagle

,

Pierre Makarenko

,

Verene Westphal

,

Anne Maugard

Arias with Obbligato Instruments

3:29

3

Трек Betörte Welt, BWV 94 (With Flute and Organ)

Betörte Welt, BWV 94 (With Flute and Organ)

Pascal Vigneron

,

Vinh Pham

,

Patricia Nagle

,

Pierre Makarenko

,

Verene Westphal

,

Anne Maugard

Arias with Obbligato Instruments

5:16

4

Трек Kreuz und Krone, BWV 12 "With oboe and organ"

Kreuz und Krone, BWV 12 "With oboe and organ"

Pascal Vigneron

,

Vinh Pham

,

Patricia Nagle

,

Pierre Makarenko

,

Verene Westphal

,

Anne Maugard

Arias with Obbligato Instruments

5:38

5

Трек Num Komme dei Heiden Heiland, BWV 659 "Choral" (Organ)

Num Komme dei Heiden Heiland, BWV 659 "Choral" (Organ)

Pascal Vigneron

,

Vinh Pham

,

Patricia Nagle

,

Pierre Makarenko

,

Verene Westphal

,

Anne Maugard

Arias with Obbligato Instruments

4:05

6

Трек Ein Ungefärbt Gemüte, BWV 24 (With Viola and Continuo)

Ein Ungefärbt Gemüte, BWV 24 (With Viola and Continuo)

Pascal Vigneron

,

Vinh Pham

,

Patricia Nagle

,

Pierre Makarenko

,

Verene Westphal

,

Anne Maugard

Arias with Obbligato Instruments

3:14

7

Трек Weh der Seele, BWV 102 (With Oboe and Continuo)

Weh der Seele, BWV 102 (With Oboe and Continuo)

Pascal Vigneron

,

Vinh Pham

,

Patricia Nagle

,

Pierre Makarenko

,

Verene Westphal

,

Anne Maugard

Arias with Obbligato Instruments

3:58

8

Трек Gott ist unser Sonn und Schild, BWV 79 (With Flute and Organ)

Gott ist unser Sonn und Schild, BWV 79 (With Flute and Organ)

Pascal Vigneron

,

Vinh Pham

,

Patricia Nagle

,

Pierre Makarenko

,

Verene Westphal

,

Anne Maugard

Arias with Obbligato Instruments

2:50

9

Трек Ach Bleibe doch, men liebstes Leben, BWV 11 (With Violin and Organ)

Ach Bleibe doch, men liebstes Leben, BWV 11 (With Violin and Organ)

Pascal Vigneron

,

Vinh Pham

,

Patricia Nagle

,

Pierre Makarenko

,

Verene Westphal

,

Anne Maugard

Arias with Obbligato Instruments

5:52

10

Трек Adagio from "Toccata Adagio & Fuge", BWV 564 (Oboe and Organ)

Adagio from "Toccata Adagio & Fuge", BWV 564 (Oboe and Organ)

Pascal Vigneron

,

Vinh Pham

,

Patricia Nagle

,

Pierre Makarenko

,

Verene Westphal

,

Anne Maugard

Arias with Obbligato Instruments

3:57

11

Трек Gelobet sei der Herr, mein Gott, BWV 129 (With Oboe d'amore and Continuo)

Gelobet sei der Herr, mein Gott, BWV 129 (With Oboe d'amore and Continuo)

Pascal Vigneron

,

Vinh Pham

,

Patricia Nagle

,

Pierre Makarenko

,

Verene Westphal

,

Anne Maugard

Arias with Obbligato Instruments

4:11

Информация о правообладателе: Quantum-DN
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Похожие артисты

Various Artists
Артист

Various Artists

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож