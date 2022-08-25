О нас

מלכה והנסיכים

מלכה והנסיכים

Альбом  ·  2022

וולקאם טו הולי לנד

#Рок
מלכה והנסיכים

Артист

מלכה והנסיכים

Релиз וולקאם טו הולי לנד

#

Название

Альбом

1

Трек קורונה X

קורונה X

מלכה והנסיכים

וולקאם טו הולי לנד

2:51

2

Трек קקטוסים

קקטוסים

מלכה והנסיכים

וולקאם טו הולי לנד

3:54

3

Трек המכונה

המכונה

מלכה והנסיכים

וולקאם טו הולי לנד

2:34

4

Трек כפכפיים

כפכפיים

מלכה והנסיכים

וולקאם טו הולי לנד

3:55

5

Трек הולי לנד

הולי לנד

מלכה והנסיכים

וולקאם טו הולי לנד

3:57

6

Трек סאב קוץ' מילגה

סאב קוץ' מילגה

מלכה והנסיכים

וולקאם טו הולי לנד

5:11

7

Трек זה רק בי תלוי

זה רק בי תלוי

מלכה והנסיכים

וולקאם טו הולי לנד

3:33

8

Трек מנגינה לפאפון

מנגינה לפאפון

מלכה והנסיכים

וולקאם טו הולי לנד

4:04

Информация о правообладателе: Digistage
