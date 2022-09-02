О нас

Everton Neguinho

Everton Neguinho

,

Maurício & Eduardo

Альбом  ·  2022

Estúdio Showlivre Sertanejo

#Со всего мира
Everton Neguinho

Артист

Everton Neguinho

Релиз Estúdio Showlivre Sertanejo

#

Название

Альбом

1

Трек Ex Esquema (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Ex Esquema (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Maurício & Eduardo

,

Everton Neguinho

Estúdio Showlivre Sertanejo

2:26

2

Трек Só Eu e Você (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Só Eu e Você (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Maurício & Eduardo

,

Everton Neguinho

Estúdio Showlivre Sertanejo

2:47

3

Трек Cena de Novela (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Cena de Novela (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Maurício & Eduardo

,

Everton Neguinho

Estúdio Showlivre Sertanejo

3:26

4

Трек Ficou Marcado Em Nós (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Ficou Marcado Em Nós (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Maurício & Eduardo

,

Everton Neguinho

Estúdio Showlivre Sertanejo

3:05

5

Трек Vai Pedir de Novo (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Vai Pedir de Novo (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Maurício & Eduardo

,

Everton Neguinho

Estúdio Showlivre Sertanejo

2:42

6

Трек Tô Traindo Eu (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Tô Traindo Eu (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Maurício & Eduardo

,

Everton Neguinho

Estúdio Showlivre Sertanejo

2:40

7

Трек Geral do Fluxo (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Geral do Fluxo (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Maurício & Eduardo

,

Everton Neguinho

Estúdio Showlivre Sertanejo

2:39

8

Трек Coisas Esotéricas (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Coisas Esotéricas (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Maurício & Eduardo

,

Everton Neguinho

Estúdio Showlivre Sertanejo

2:45

9

Трек Não Vou Mais Chorar (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Não Vou Mais Chorar (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Maurício & Eduardo

,

Everton Neguinho

Estúdio Showlivre Sertanejo

2:46

10

Трек Eu Vou Pegar Você (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Eu Vou Pegar Você (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Maurício & Eduardo

,

Everton Neguinho

Estúdio Showlivre Sertanejo

2:31

11

Трек Não Quero Seu Amor (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Não Quero Seu Amor (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Maurício & Eduardo

,

Everton Neguinho

Estúdio Showlivre Sertanejo

2:43

12

Трек Casar Com a Noite (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Casar Com a Noite (Estúdio Showlivre Sertanejo) (Ao Vivo)

Maurício & Eduardo

,

Everton Neguinho

Estúdio Showlivre Sertanejo

3:24

Информация о правообладателе: New music
Волна по релизу

