Информация о правообладателе: Gulali Afghan
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Mata Malom De
Mata Malom De2024 · Альбом · Gulalai Afghan
Релиз Za Che Par Mayan Yam
Za Che Par Mayan Yam2024 · Альбом · Gulalai Afghan
Релиз Rali Gul Zoma Pa Lorr
Rali Gul Zoma Pa Lorr2024 · Альбом · Gulalai Afghan
Релиз Agh Na Razi
Agh Na Razi2024 · Альбом · Gulalai Afghan
Релиз Ma Da Noro Jala Kari Dai
Ma Da Noro Jala Kari Dai2024 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Da Sanaga Yari Da
Da Sanaga Yari Da2024 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Zalim Janan
Zalim Janan2024 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Ta Rasa Walary Bewafa
Ta Rasa Walary Bewafa2023 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Sta Da Hejar Shape
Sta Da Hejar Shape2023 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Ha Raqeeba
Ha Raqeeba2023 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Speen Kali Tora Sadri
Speen Kali Tora Sadri2023 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Sa Gharibi Lewanai Kari Sa Janan Lewani
Sa Gharibi Lewanai Kari Sa Janan Lewani2023 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Hay Bewafa Hay Bewafa
Hay Bewafa Hay Bewafa2023 · Сингл · Gulalai Afghan
Релиз Pur Raqib Wali Swe Lambe
Pur Raqib Wali Swe Lambe2023 · Сингл · Gulalai Afghan

Похожие артисты

Gulalai Afghan
Артист

Gulalai Afghan

Smita Singh
Артист

Smita Singh

Mukesh Chaudhary
Артист

Mukesh Chaudhary

Isha Bhati
Артист

Isha Bhati

Raja Bhai
Артист

Raja Bhai

Mr Salute
Артист

Mr Salute

Manish Sharma
Артист

Manish Sharma

Rohit Raj Bhai
Артист

Rohit Raj Bhai

Rohit Raj
Артист

Rohit Raj

Ashish Raj
Артист

Ashish Raj

Omkar Prince
Артист

Omkar Prince

Mangal Singh Rawat
Артист

Mangal Singh Rawat

Sanjeeb Kumar
Артист

Sanjeeb Kumar