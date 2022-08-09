О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ömer Şahin

Ömer Şahin

Альбом  ·  2022

Ben Çaldım Söyledim

#Со всего мира
Ömer Şahin

Артист

Ömer Şahin

Релиз Ben Çaldım Söyledim

#

Название

Альбом

1

Трек Leyli Leyli

Leyli Leyli

Ömer Şahin

Ben Çaldım Söyledim

3:42

2

Трек Yanımda Sen Olmayınca

Yanımda Sen Olmayınca

Ömer Şahin

Ben Çaldım Söyledim

4:57

3

Трек Yanımda Sen Olmayınca (Canlı Performans)

Yanımda Sen Olmayınca (Canlı Performans)

Ömer Şahin

Ben Çaldım Söyledim

5:36

4

Трек Yanımda Sen Olmayınca (Akustik)

Yanımda Sen Olmayınca (Akustik)

Ömer Şahin

Ben Çaldım Söyledim

4:47

5

Трек Yanımda Sen Olmayınca (Canlı Performans 1)

Yanımda Sen Olmayınca (Canlı Performans 1)

Ömer Şahin

Ben Çaldım Söyledim

5:59

6

Трек Yanımda Sen Olmayınca (Canlı Performans 2)

Yanımda Sen Olmayınca (Canlı Performans 2)

Ömer Şahin

Ben Çaldım Söyledim

7:53

7

Трек Yanımda Sen Olmayınca (Canlı Performans 3)

Yanımda Sen Olmayınca (Canlı Performans 3)

Ömer Şahin

Ben Çaldım Söyledim

5:10

8

Трек Yanımda Sen Olmayınca (Akustik Versiyon 1)

Yanımda Sen Olmayınca (Akustik Versiyon 1)

Ömer Şahin

Ben Çaldım Söyledim

5:44

9

Трек Yanımda Sen Olmayınca (Akustik Versiyon 2)

Yanımda Sen Olmayınca (Akustik Versiyon 2)

Ömer Şahin

Ben Çaldım Söyledim

5:34

10

Трек Yanımda Sen Olmayınca (Akustik Versiyon 3)

Yanımda Sen Olmayınca (Akustik Versiyon 3)

Ömer Şahin

Ben Çaldım Söyledim

5:19

Информация о правообладателе: Music PLNG
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Ankara da Yedim Taze Meyvayı
Ankara da Yedim Taze Meyvayı2025 · Сингл · Ömer Şahin
Релиз Ne Senden Geçerim Ne Meyhaneden
Ne Senden Geçerim Ne Meyhaneden2025 · Сингл · Ömer Şahin
Релиз Banane
Banane2025 · Сингл · Ömer Şahin
Релиз Fendiye
Fendiye2025 · Сингл · Ömer Şahin
Релиз Unutmadım Dost
Unutmadım Dost2025 · Сингл · Ömer Şahin
Релиз Can Eriğim
Can Eriğim2025 · Сингл · Ömer Şahin
Релиз Yaralarım En Yeni Haliyle
Yaralarım En Yeni Haliyle2025 · Сингл · Ömer Şahin
Релиз Açma Perdeyi Esmesin
Açma Perdeyi Esmesin2025 · Сингл · Ömer Şahin
Релиз Ecelimmiş Bilemedim
Ecelimmiş Bilemedim2025 · Сингл · Ömer Şahin
Релиз Gönül
Gönül2025 · Сингл · Ömer Şahin
Релиз Aldandım
Aldandım2025 · Сингл · Ömer Şahin
Релиз Firari
Firari2025 · Сингл · Ömer Şahin
Релиз Turnaların
Turnaların2025 · Сингл · Ömer Şahin
Релиз Sofu Baba
Sofu Baba2025 · Сингл · Ömer Şahin

Похожие артисты

Ömer Şahin
Артист

Ömer Şahin

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож