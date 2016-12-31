О нас

มุกดาวัน สันติพอน

มุกดาวัน สันติพอน

Альбом  ·  2016

น้อง มุกดาวัน สันติพอน -แววเมื่อยังเยา

#Фолк
มุกดาวัน สันติพอน

Артист

มุกดาวัน สันติพอน

Релиз น้อง มุกดาวัน สันติพอน -แววเมื่อยังเยา

#

Название

Альбом

1

Трек ไหวอยู่บอพ่อ

ไหวอยู่บอพ่อ

มุกดาวัน สันติพอน

น้อง มุกดาวัน สันติพอน -แววเมื่อยังเยา

4:17

2

Трек สาวทาดพะนมยังคอย

สาวทาดพะนมยังคอย

มุกดาวัน สันติพอน

น้อง มุกดาวัน สันติพอน -แววเมื่อยังเยา

4:09

3

Трек พายุเมสา

พายุเมสา

มุกดาวัน สันติพอน

น้อง มุกดาวัน สันติพอน -แววเมื่อยังเยา

4:15

4

Трек ลูงกะบั้งเมา

ลูงกะบั้งเมา

มุกดาวัน สันติพอน

น้อง มุกดาวัน สันติพอน -แววเมื่อยังเยา

3:10

5

Трек ดวงจัน

ดวงจัน

มุกดาวัน สันติพอน

น้อง มุกดาวัน สันติพอน -แววเมื่อยังเยา

3:43

Информация о правообладателе: LAODER MEDIA
