Hashmat Sahar

Hashmat Sahar

Альбом  ·  2022

Hom Ghazal De Hom Ghazala

#Со всего мира
Hashmat Sahar

Артист

Hashmat Sahar

Релиз Hom Ghazal De Hom Ghazala

#

Название

Альбом

1

Трек Hom Ghazal De Hom Ghazala

Hom Ghazal De Hom Ghazala

Hashmat Sahar

Hom Ghazal De Hom Ghazala

5:30

Информация о правообладателе: PB Studio
Другие альбомы исполнителя

Релиз Biya Khpala Nama Ba Kam Badala
Biya Khpala Nama Ba Kam Badala2024 · Сингл · Hashmat Sahar
Релиз Mayana Waya Sa Key
Mayana Waya Sa Key2024 · Сингл · Hashmat Sahar
Релиз Ror Me Walar Wo Ta Me Tao Kral Marwandona
Ror Me Walar Wo Ta Me Tao Kral Marwandona2024 · Сингл · Hashmat Sahar
Релиз Pa Pekhawar Ke Parkhar Ma Jurawa
Pa Pekhawar Ke Parkhar Ma Jurawa2024 · Сингл · Hashmat Sahar
Релиз Ta Sara Zama Meena
Ta Sara Zama Meena2024 · Сингл · Hashmat Sahar
Релиз Chargul Da enay Rok De
Chargul Da enay Rok De2024 · Сингл · Hashmat Sahar
Релиз Ta Lal Pari Ye Jinay
Ta Lal Pari Ye Jinay2024 · Сингл · Hashmat Sahar
Релиз Yao Zal Ta Bande Mayen Yam
Yao Zal Ta Bande Mayen Yam2024 · Сингл · Hashmat Sahar
Релиз Lewanay Me Ka Rata Okhanda
Lewanay Me Ka Rata Okhanda2024 · Сингл · Hashmat Sahar
Релиз Yari Rasara Oka
Yari Rasara Oka2024 · Сингл · Hashmat Sahar
Релиз Pukhto Khkule Saaz
Pukhto Khkule Saaz2024 · Сингл · Hashmat Sahar
Релиз Zra Me Naray Naray Khogegi
Zra Me Naray Naray Khogegi2024 · Сингл · Hashmat Sahar
Релиз Pa Pekhawar Ke Parkhar Ma Jorawa
Pa Pekhawar Ke Parkhar Ma Jorawa2024 · Сингл · Hashmat Sahar
Релиз Sta Da Toro Toro Bala Stargo Bala Wakhlama
Sta Da Toro Toro Bala Stargo Bala Wakhlama2024 · Сингл · Hashmat Sahar

