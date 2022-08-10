О нас

Abdullah Muqri

Abdullah Muqri

Альбом  ·  2022

Da Yatimano Kor

#Со всего мира
Abdullah Muqri

Артист

Abdullah Muqri

Релиз Da Yatimano Kor

#

Название

Альбом

1

Трек Pa Wino Rang Swey Kabal Jana

Pa Wino Rang Swey Kabal Jana

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

7:26

2

Трек PALRA MASTA

PALRA MASTA

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

6:48

3

Трек Pas La So Wrazo Ba Zma

Pas La So Wrazo Ba Zma

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

6:44

4

Трек Pashtane Peghle Rata Wakra

Pashtane Peghle Rata Wakra

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

6:13

5

Трек Sa Da Gham Gwlai waregi

Sa Da Gham Gwlai waregi

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

9:09

6

Трек Pa Zara Mi Gham Dy

Pa Zara Mi Gham Dy

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

4:02

7

Трек Sanga Ye Bal Na Joda Sh

Sanga Ye Bal Na Joda Sh

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

3:58

8

Трек Tora injly Toara Da

Tora injly Toara Da

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

4:02

9

Трек Rang Pa Rang Ye Nakhre

Rang Pa Rang Ye Nakhre

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

6:13

10

Трек Rasha Masam Okro Pashto yes Da.

Rasha Masam Okro Pashto yes Da.

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

5:30

11

Трек Sabar kawa sabar Dagha Tore Shoe Sahar

Sabar kawa sabar Dagha Tore Shoe Sahar

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

4:30

12

Трек Sanga Sha Mi Saliq Da

Sanga Sha Mi Saliq Da

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

7:54

13

Трек Sir Shall War Pa Sar Kai

Sir Shall War Pa Sar Kai

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

4:27

14

Трек Sare Masham Kawa khobona

Sare Masham Kawa khobona

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

9:33

15

Трек So Ba Garazm Mahaja

So Ba Garazm Mahaja

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

6:30

16

Трек Sta Da Didan Pa Tama Tama

Sta Da Didan Pa Tama Tama

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

5:11

17

Трек Sta Pighaltob Zama Zwani Tereg

Sta Pighaltob Zama Zwani Tereg

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

5:44

18

Трек Tal Di Yadawama

Tal Di Yadawama

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

4:28

19

Трек Ta Da Sahi Masulamanano

Ta Da Sahi Masulamanano

Abdullah Muqri

Da Yatimano Kor

9:00

Информация о правообладателе: Sharif Khan Kkr
