О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

DJ NpcSize

DJ NpcSize

,

MC Kal

,

MC BS

Альбом  ·  2022

Senta pra Bandido

Контент 18+

#Со всего мира
DJ NpcSize

Артист

DJ NpcSize

Релиз Senta pra Bandido

#

Название

Альбом

1

Трек Senta pra Bandido

Senta pra Bandido

MC BS

,

MC Kal

,

DJ NpcSize

Senta pra Bandido

3:17

Информация о правообладателе: Master Gold
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Baile das Sombras
Baile das Sombras2025 · Альбом · DJ NpcSize
Релиз Aguenta a Sessão de Soca Soca
Aguenta a Sessão de Soca Soca2025 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Golf Sufilmado
Golf Sufilmado2025 · Сингл · MC Vini VK
Релиз Barulhão do Rock
Barulhão do Rock2025 · Сингл · MC BN
Релиз Vai Sarrando no Cajado Que o Mago Vai Te Botar
Vai Sarrando no Cajado Que o Mago Vai Te Botar2024 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Ultra Automotivo dos Envolvidos
Ultra Automotivo dos Envolvidos2024 · Сингл · Mc Pequeno Poeta
Релиз Tu Fica de Quatrão Vem Dando a Xota Pros Menor
Tu Fica de Quatrão Vem Dando a Xota Pros Menor2024 · Сингл · MC Yanca
Релиз E um Tal de Soca Soca Nela
E um Tal de Soca Soca Nela2024 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Patricinha Gasta Chinelo
Patricinha Gasta Chinelo2024 · Сингл · Iraqui ZL
Релиз Baforando Lança Enquanto Ela Me Mama - Eu Vou Botando Speed Up
Baforando Lança Enquanto Ela Me Mama - Eu Vou Botando Speed Up2023 · Сингл · MC Pogba
Релиз Baforando Lança Enquanto Ela Me Mama - Eu Vou Botando Slowed + Reverb
Baforando Lança Enquanto Ela Me Mama - Eu Vou Botando Slowed + Reverb2023 · Сингл · MC Pogba
Релиз Cypher de Ladrão 2
Cypher de Ladrão 22023 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Só Porque Virei Bandido
Só Porque Virei Bandido2023 · Сингл · DJ NpcSize
Релиз Vem da Pros Cria de Sp
Vem da Pros Cria de Sp2023 · Сингл · MC Pogba

Похожие альбомы

Релиз DIFFERENT MIND
DIFFERENT MIND2024 · Альбом · Measora
Релиз NIGHT IN RIO.
NIGHT IN RIO.2024 · Сингл · CRIER
Релиз Automotivo Mec
Automotivo Mec2024 · Сингл · Mc GW
Релиз MONTAGEM BOTA HIPNOSIS 1.0
MONTAGEM BOTA HIPNOSIS 1.02024 · Сингл · S4nri0
Релиз SEU MOMENTO
SEU MOMENTO2025 · Сингл · h6itam
Релиз YO ME SIENTO LIBRE
YO ME SIENTO LIBRE2025 · Альбом · HAYASA G
Релиз Mandrakeada 3
Mandrakeada 32024 · Сингл · DJ Chefo ZL
Релиз ELA ELA
ELA ELA2025 · Сингл · LXSTURY
Релиз AWAKE
AWAKE2023 · Сингл · SXRKIN
Релиз ZAKHAR CRUMBL COOKIE
ZAKHAR CRUMBL COOKIE2025 · Сингл · Lyamev
Релиз Balaco Balaco - Vira Mortal na P1R0C4
Balaco Balaco - Vira Mortal na P1R0C42022 · Сингл · DJ Erik JP
Релиз SEM SORTE
SEM SORTE2025 · Сингл · TWXNY
Релиз Hoje Tu Toma na Xot4
Hoje Tu Toma na Xot42022 · Сингл · Mc Rd
Релиз Phonk Vem Ca Piranha
Phonk Vem Ca Piranha2023 · Сингл · TRK DJ

Похожие артисты

DJ NpcSize
Артист

DJ NpcSize

DJ Wizard
Артист

DJ Wizard

Mc mazzie
Артист

Mc mazzie

Nateki
Артист

Nateki

Lxkxs
Артист

Lxkxs

TRXVELER
Артист

TRXVELER

BLOODTHXRN
Артист

BLOODTHXRN

TRILTAPE
Артист

TRILTAPE

SXCREDMANE
Артист

SXCREDMANE

ANDRXRXSSO
Артист

ANDRXRXSSO

74blade
Артист

74blade

Ariis
Артист

Ariis

sxid
Артист

sxid