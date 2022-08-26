О нас

Laurent Aknin

Laurent Aknin

Альбом  ·  2022

La dégustation

#Саундтреки

1 лайк

Laurent Aknin

Артист

Laurent Aknin

Релиз La dégustation

#

Название

Альбом

1

Трек La dégustation générique

La dégustation générique

Laurent Aknin

La dégustation

2:37

2

Трек Chevalier Saint Georges

Chevalier Saint Georges

Laurent Aknin

La dégustation

0:49

3

Трек Bienvenue

Bienvenue

Laurent Aknin

La dégustation

0:42

4

Трек Hortense & Jacques

Hortense & Jacques

Laurent Aknin

La dégustation

2:06

5

Трек Rouge sur blanc

Rouge sur blanc

Laurent Aknin

La dégustation

0:18

6

Трек Chateau Margaux

Chateau Margaux

Laurent Aknin

La dégustation

0:37

7

Трек La dégustation

La dégustation

Laurent Aknin

La dégustation

0:56

8

Трек Table ronde

Table ronde

Laurent Aknin

La dégustation

0:27

9

Трек Maman

Maman

Laurent Aknin

La dégustation

0:50

10

Трек Bienvenue Maxime

Bienvenue Maxime

Laurent Aknin

La dégustation

0:58

11

Трек Le meilleur reste à venir

Le meilleur reste à venir

Laurent Aknin

La dégustation

2:10

12

Трек Theme d'Hortense

Theme d'Hortense

Laurent Aknin

La dégustation

2:51

13

Трек Ecoute ton coeur

Ecoute ton coeur

Laurent Aknin

La dégustation

2:53

14

Трек Uman Song

Uman Song

Romain Vignes

,

Louise Boyer

La dégustation

4:14

Информация о правообладателе: MSA Records
