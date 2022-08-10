О нас

Информация о правообладателе: Star Studio Nuh
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Tu Chhori Kitni Maluk
Tu Chhori Kitni Maluk2023 · Сингл · Sakir Singer Mewati
Релиз Alwar Me Akhbar
Alwar Me Akhbar2023 · Сингл · Sakir Singer Mewati
Релиз Main Kardi Badnaam
Main Kardi Badnaam2023 · Сингл · Sakir Singer Mewati
Релиз Deekhat Main Lage Tu Acchhi
Deekhat Main Lage Tu Acchhi2022 · Сингл · Salim Tighra
Релиз Modal Chhoret
Modal Chhoret2022 · Сингл · Sakir Singer Mewati
Релиз Tarif Ki Dillagi
Tarif Ki Dillagi2022 · Сингл · Sakir Singer Mewati
Релиз JB Ki Love Story
JB Ki Love Story2022 · Альбом · Sakir Singer Mewati
Релиз Dil Pe Chot
Dil Pe Chot2022 · Альбом · Sakir Singer Mewati
Релиз Talim Bhimsiya Dholi
Talim Bhimsiya Dholi2022 · Альбом · Sakir Singer Mewati
Релиз Gadhi Chodke
Gadhi Chodke2022 · Альбом · Sakir Singer Mewati
Релиз Chehra Ki Muskan
Chehra Ki Muskan2022 · Альбом · Sakir Singer Mewati
Релиз Sasra Jari
Sasra Jari2022 · Альбом · Talim Bhimsiya
Релиз Dholi Ka Piyar
Dholi Ka Piyar2022 · Альбом · Talim Bhimsiya
Релиз रुक्का की बेवफाई
रुक्का की बेवफाई2022 · Альбом · Talim Bhimsiya

Sakir Singer Mewati
Артист

Sakir Singer Mewati

