Альбом · 2004
ໂອ່ຍເຈັບ - โอ่ยเจ็บ
ເພື່ອນຫລືແຟນ - เพื่อนหลืแฟน2004 · Альбом · ດາວກະຈາຍ
ຂໍໄປ2004 · Альбом · ດາວກະຈາຍ
ໂອ່ຍເຈັບ - โอ่ยเจ็บ2004 · Альбом · ດາວກະຈາຍ
ແດນສ໌ດາວກະຈາຍ2004 · Альбом · ດາວກະຈາຍ
ຄິດຢ່າງໃດ2004 · Альбом · ດາວກະຈາຍ
ເຫັນກ່ອນ2004 · Альбом · ດາວກະຈາຍ
ໃຫ້ອະໄພ - ให้อะพัย2004 · Альбом · ດາວກະຈາຍ
ເລີກລາ2004 · Альбом · ດາວກະຈາຍ
ຮັກຂ້າງດຽວ - ฮักข้างเดียว2004 · Альбом · ດາວກະຈາຍ
ເພື່ອນແທ້2003 · Альбом · ດາວກະຈາຍ