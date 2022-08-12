О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Abdullah Muqri

Abdullah Muqri

Альбом  ·  2022

Zama Watana

#Со всего мира
Abdullah Muqri

Артист

Abdullah Muqri

Релиз Zama Watana

#

Название

Альбом

1

Трек Armano Dy Arman Donya Pani

Armano Dy Arman Donya Pani

Abdullah Muqri

Zama Watana

3:31

2

Трек Afsos Afsos Arman Arman Kabala

Afsos Afsos Arman Arman Kabala

Abdullah Muqri

Zama Watana

12:10

3

Трек Aos Khu Bawar Na kawy

Aos Khu Bawar Na kawy

Abdullah Muqri

Zama Watana

4:19

4

Трек Biga Mi Sta la Ghama

Biga Mi Sta la Ghama

Abdullah Muqri

Zama Watana

7:55

5

Трек Biga Mi Tola Shpa

Biga Mi Tola Shpa

Abdullah Muqri

Zama Watana

6:17

6

Трек Bya Da Chinaro Pa Sar

Bya Da Chinaro Pa Sar

Abdullah Muqri

Zama Watana

4:16

7

Трек Bya Jang Bya Por Pakhyonkhwa dy

Bya Jang Bya Por Pakhyonkhwa dy

Abdullah Muqri

Zama Watana

5:37

8

Трек Bya Kady Barigi

Bya Kady Barigi

Abdullah Muqri

Zama Watana

4:36

9

Трек Cha Ghwag K Rata Wawail

Cha Ghwag K Rata Wawail

Abdullah Muqri

Zama Watana

3:02

10

Трек Da Hajatmando Pa Khatir

Da Hajatmando Pa Khatir

Abdullah Muqri

Zama Watana

7:32

11

Трек Da Kabal Pa Zango Ma Zanga Raqiba

Da Kabal Pa Zango Ma Zanga Raqiba

Abdullah Muqri

Zama Watana

6:49

12

Трек Aly Kana Zra Mi bylo

Aly Kana Zra Mi bylo

Abdullah Muqri

Zama Watana

4:42

13

Трек Chi Nawe Kwnda Shwe

Chi Nawe Kwnda Shwe

Abdullah Muqri

Zama Watana

6:47

14

Трек Da Cha Chargori Azan Waky

Da Cha Chargori Azan Waky

Abdullah Muqri

Zama Watana

3:11

15

Трек Chop Sa Ya Ma Khan da Khada Bandy Bandiz Dy

Chop Sa Ya Ma Khan da Khada Bandy Bandiz Dy

Abdullah Muqri

Zama Watana

4:37

16

Трек Chi Awaz Da Jnako Di

Chi Awaz Da Jnako Di

Abdullah Muqri

Zama Watana

5:55

17

Трек Chi mi Wakht Da Zankadan shi

Chi mi Wakht Da Zankadan shi

Abdullah Muqri

Zama Watana

5:04

18

Трек Cha ye Gham K Yes Aoshka

Cha ye Gham K Yes Aoshka

Abdullah Muqri

Zama Watana

16:01

19

Трек Chi Nazar Na She La

Chi Nazar Na She La

Abdullah Muqri

Zama Watana

6:21

20

Трек Da Dah Afghaniano BadBakhti Da

Da Dah Afghaniano BadBakhti Da

Abdullah Muqri

Zama Watana

5:42

21

Трек Da Kor Chi Di Cha Waran ko

Da Kor Chi Di Cha Waran ko

Abdullah Muqri

Zama Watana

6:02

Информация о правообладателе: Zako Jan
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Zma Wa Kabar Ta
Zma Wa Kabar Ta2023 · Сингл · Abdullah Muqri
Релиз Laka Yateem
Laka Yateem2023 · Сингл · Abdullah Muqri
Релиз Laka Patang
Laka Patang2023 · Сингл · Abdullah Muqri
Релиз Tola So Yeo Zai
Tola So Yeo Zai2023 · Сингл · Abdullah Muqri
Релиз Da Sa Matam De Gullistan Ki Zama
Da Sa Matam De Gullistan Ki Zama2023 · Сингл · Abdullah Muqri
Релиз Shar Da Kabul Jan Da DeParimanah Kotani
Shar Da Kabul Jan Da DeParimanah Kotani2023 · Сингл · Abdullah Muqri
Релиз Peghlo Kabul Ki Khapal Pike Wash kawal
Peghlo Kabul Ki Khapal Pike Wash kawal2023 · Сингл · Abdullah Muqri
Релиз Wokra Rata Da Wran Kabul Kese
Wokra Rata Da Wran Kabul Kese2023 · Сингл · Abdullah Muqri
Релиз Za Ba Lewanay Sham
Za Ba Lewanay Sham2023 · Сингл · Abdullah Muqri
Релиз Sok Che Da Sta Pa Lara Sam De Raba
Sok Che Da Sta Pa Lara Sam De Raba2023 · Сингл · Abdullah Muqri
Релиз Mawala Obalda Da Khwarano Bache Ma Wola
Mawala Obalda Da Khwarano Bache Ma Wola2023 · Сингл · Abdullah Muqri
Релиз Alam Pama Khabar Da
Alam Pama Khabar Da2023 · Сингл · Abdullah Muqri
Релиз Tori Ghanamrangi Injale Pata Sa Nan Shapa Waka
Tori Ghanamrangi Injale Pata Sa Nan Shapa Waka2023 · Сингл · Abdullah Muqri
Релиз Ghazi Fateh Khan Barech Sandara
Ghazi Fateh Khan Barech Sandara2022 · Сингл · Abdullah Muqri

Похожие артисты

Abdullah Muqri
Артист

Abdullah Muqri

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож