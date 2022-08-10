О нас

Abdullah Muqri

Abdullah Muqri

Альбом  ·  2022

Da Shaheed Mashoman Zhari

#Со всего мира
Abdullah Muqri

Артист

Abdullah Muqri

Релиз Da Shaheed Mashoman Zhari

#

Название

Альбом

1

Трек Watan Cha Kari Azghi Di Ta k

Watan Cha Kari Azghi Di Ta k

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

6:35

2

Трек Watan mo Wram

Watan mo Wram

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

2:09

3

Трек Wale Ba Na Zharama Khalko

Wale Ba Na Zharama Khalko

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

9:15

4

Трек Waya Mamot Khan Ta

Waya Mamot Khan Ta

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

4:10

5

Трек WRAK CHI DA ZAN

WRAK CHI DA ZAN

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

9:00

6

Трек Wrote Mi Walat wo

Wrote Mi Walat wo

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

7:43

7

Трек Yarano Ka Bawar Ka

Yarano Ka Bawar Ka

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

3:29

8

Трек Yard Mi Waroky Dy Nadadn

Yard Mi Waroky Dy Nadadn

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

4:42

9

Трек ara Chi Ta Na Wey Pa Watan

ara Chi Ta Na Wey Pa Watan

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

9:36

10

Трек Za La Marg Sara Lobygama

Za La Marg Sara Lobygama

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

4:43

11

Трек aw Tar Bal Mazlom Afghanan ma Wazhna

aw Tar Bal Mazlom Afghanan ma Wazhna

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

6:57

12

Трек Zama Da Plat Nika

Zama Da Plat Nika

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

4:17

13

Трек Za ye Lewanai kam Lawaney Makhey la Raghla

Za ye Lewanai kam Lawaney Makhey la Raghla

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

5:43

14

Трек Zamong Hewada Pa Mong Grana

Zamong Hewada Pa Mong Grana

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

5:10

15

Трек Zara Yaran Wari

Zara Yaran Wari

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

5:32

16

Трек Zi Pa Lwaro Ghrono

Zi Pa Lwaro Ghrono

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

5:27

17

Трек Zor swale Badona

Zor swale Badona

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

7:01

18

Трек Zargaia lary rana garza

Zargaia lary rana garza

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

21:30

19

Трек Zowi Ga Pashtana

Zowi Ga Pashtana

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

8:59

20

Трек Zwanan Dari K Nast Di Khpl Lotona

Zwanan Dari K Nast Di Khpl Lotona

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

3:46

21

Трек Zy Chi Diwey Balae ko

Zy Chi Diwey Balae ko

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

7:42

22

Трек Zhwnd pa Donya Da Eqtidar Sha Dy

Zhwnd pa Donya Da Eqtidar Sha Dy

Abdullah Muqri

Da Shaheed Mashoman Zhari

5:41

Информация о правообладателе: Sharif Khan Kkr
