О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Mehmet Ali Yıldırım

Mehmet Ali Yıldırım

Альбом  ·  2022

Ney Taksimi

#Со всего мира
Mehmet Ali Yıldırım

Артист

Mehmet Ali Yıldırım

Релиз Ney Taksimi

#

Название

Альбом

1

Трек Ney Taksimi

Ney Taksimi

Mehmet Ali Yıldırım

Ney Taksimi

9:56

Информация о правообладателе: May Yapım Production
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Gazze Sokakları
Gazze Sokakları2023 · Сингл · Mehmet Ali Yıldırım
Релиз Özgür Filistin
Özgür Filistin2023 · Сингл · Mehmet Ali Yıldırım
Релиз Aksa Tufanı
Aksa Tufanı2023 · Сингл · Mehmet Ali Yıldırım
Релиз Hüzün
Hüzün2023 · Сингл · Mehmet Ali Yıldırım
Релиз Sustur
Sustur2022 · Сингл · Mehmet Ali Yıldırım
Релиз Ney Taksimi
Ney Taksimi2022 · Альбом · Mehmet Ali Yıldırım
Релиз Kader Gölge Gibi Peşimde
Kader Gölge Gibi Peşimde2022 · Альбом · Mehmet Ali Yıldırım
Релиз Zor Zamanlar
Zor Zamanlar2022 · Альбом · Mehmet Ali Yıldırım
Релиз Gelmişim
Gelmişim2022 · Альбом · Mehmet Ali Yıldırım
Релиз Düşünemiyorum
Düşünemiyorum2021 · Альбом · Mehmet Ali Yıldırım
Релиз Bu Aşk Çok Sana
Bu Aşk Çok Sana2021 · Альбом · Mehmet Ali Yıldırım
Релиз Seçim Şarkıları
Seçim Şarkıları2021 · Альбом · Mehmet Ali Yıldırım
Релиз Hizac Ney Taksimi
Hizac Ney Taksimi2021 · Альбом · Mehmet Ali Yıldırım
Релиз Nerdesin
Nerdesin2021 · Альбом · Mehmet Ali Yıldırım

Похожие артисты

Mehmet Ali Yıldırım
Артист

Mehmet Ali Yıldırım

Крематорий
Артист

Крематорий

Eldar Mansurov
Артист

Eldar Mansurov

Arslanbek Sultanbekov
Артист

Arslanbek Sultanbekov

Gracinha Leporace
Артист

Gracinha Leporace

Farrukh Zakirov
Артист

Farrukh Zakirov

Gilberto Gil
Артист

Gilberto Gil

Herbert Grönemeyer
Артист

Herbert Grönemeyer

Amaury Gutiérrez
Артист

Amaury Gutiérrez

Спартак Лагкуев
Артист

Спартак Лагкуев

Zdravko Colic
Артист

Zdravko Colic

The Neville Brothers
Артист

The Neville Brothers

Arsen Danielyan
Артист

Arsen Danielyan