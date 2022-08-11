О нас

Anita Devi

Anita Devi

,

Ignesh Kumar

Альбом  ·  2022

Pyar Jagale

#Со всего мира
Anita Devi

Артист

Anita Devi

Релиз Pyar Jagale

#

Название

Альбом

1

Трек Pyar Jagale (Nagpuri)

Pyar Jagale (Nagpuri)

Ignesh Kumar

,

Anita Devi

Pyar Jagale

4:56

Информация о правообладателе: Nagpuri Jhalak
Волна по релизу

Волна по релизу


Другие альбомы исполнителя

Релиз Nawa Nawa Bhoji
Nawa Nawa Bhoji2025 · Сингл · Anita Devi
Релиз Bansuri Kar Dhun
Bansuri Kar Dhun2025 · Сингл · Anita Devi
Релиз Etna Sundar Gori
Etna Sundar Gori2024 · Сингл · Anita Devi
Релиз Tor Jawani
Tor Jawani2024 · Сингл · Anita Devi
Релиз Durga Mata Dulaar Hain
Durga Mata Dulaar Hain2024 · Сингл · Anita Devi
Релиз Ae Rani Baje Tor Runu Jhunu Payal
Ae Rani Baje Tor Runu Jhunu Payal2024 · Сингл · Anita Devi
Релиз Saraswati Puja Dehati Geet, Pt. 03
Saraswati Puja Dehati Geet, Pt. 032023 · Альбом · Anita Devi
Релиз Saraswati Puja Dehati Geet, Pt. 2
Saraswati Puja Dehati Geet, Pt. 22023 · Сингл · Anita Devi
Релиз A Re Joganiya
A Re Joganiya2022 · Альбом · Anita Devi
Релиз Chitthi Nahi Likhela
Chitthi Nahi Likhela2022 · Альбом · Punam Kachhap
Релиз Pyar Jagale
Pyar Jagale2022 · Альбом · Anita Devi
Релиз Cham Cham Payal Baje
Cham Cham Payal Baje2022 · Альбом · Pawan Roy
Релиз Daru Wali Daru Pila
Daru Wali Daru Pila2022 · Альбом · Anita Devi

