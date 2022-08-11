О нас

Информация о правообладателе: AK-Studio Punhana Pvt Ltd
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Choda Paincha Fitting Ko Tope Soot
Choda Paincha Fitting Ko Tope Soot2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз Poli Aage Susro Ghar M Saas Sowe H
Poli Aage Susro Ghar M Saas Sowe H2024 · Альбом · Aasif Sayar Mewati
Релиз Lal Logda Wali
Lal Logda Wali2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз ईद आरी उप्पर सु
ईद आरी उप्पर सु2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз मेवात में नाम है छोरा को
मेवात में नाम है छोरा को2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз 14 साल तक बचाई मैंने खूब
14 साल तक बचाई मैंने खूब2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз छाती ऊपर फियर ले छोरा हाथ
छाती ऊपर फियर ले छोरा हाथ2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз मनीषा छोरी दिल लेगी
मनीषा छोरी दिल लेगी2024 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз काहां खोगो मेरो 19 को रिचार्ज
काहां खोगो मेरो 19 को रिचार्ज2024 · Сингл · Fakru Singer Mewati
Релиз छोरी भरगो मेरा भौंकना में गैस
छोरी भरगो मेरा भौंकना में गैस2023 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз Tohe Sab Darjan Na Otegi
Tohe Sab Darjan Na Otegi2023 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз लगा दे मेरी स्टोरी
लगा दे मेरी स्टोरी2023 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз Yaar Tera Mewati
Yaar Tera Mewati2023 · Сингл · Star Irfan Pahat
Релиз मेरा बाबा तेरी बेटी होगी रांड
मेरा बाबा तेरी बेटी होगी रांड2023 · Сингл · Star Irfan Pahat

Star Irfan Pahat
Артист

Star Irfan Pahat

