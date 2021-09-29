О нас

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf

Сингл  ·  2021

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

#Классическая
Schwesterhochfünf

Артист

Schwesterhochfünf

Релиз Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

#

Название

Альбом

1

Трек Macht hoch die Tür

Macht hoch die Tür

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

1:39

2

Трек Maria durch ein Dornwald ging

Maria durch ein Dornwald ging

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

3:10

3

Трек O Heiland, reiß die Himmel auf

O Heiland, reiß die Himmel auf

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

4:29

4

Трек Gläubige Seel

Gläubige Seel

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

3:39

5

Трек Mit Ernst, o Menschenkinder

Mit Ernst, o Menschenkinder

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

4:43

6

Трек Und unser lieben Frauen

Und unser lieben Frauen

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

1:30

7

Трек O komm, o komm, Immanuel

O komm, o komm, Immanuel

Schwesterhochfünf

,

Franz Surges

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

2:25

8

Трек Maria durch ein Schiff, geladen

Maria durch ein Schiff, geladen

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

4:12

9

Трек Es kommt ein Schiff geladen

Es kommt ein Schiff geladen

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

2:01

10

Трек Wie sonn ich dich empfangen

Wie sonn ich dich empfangen

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

3:38

11

Трек Ich brauch drei dürre Reiselein

Ich brauch drei dürre Reiselein

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

1:59

12

Трек Der Morgenstern ist aufgedrungen

Der Morgenstern ist aufgedrungen

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

1:56

13

Трек Nun komm, der Heiden Heiland

Nun komm, der Heiden Heiland

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

4:08

14

Трек Marien wart ein Bot gesant

Marien wart ein Bot gesant

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

3:17

15

Трек Die Nacht ist vorgedrungen

Die Nacht ist vorgedrungen

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

4:04

16

Трек Wie soll ich dich empfangen

Wie soll ich dich empfangen

Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs

2:40

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Релиз Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs
Schwesterhochfünf: Adventslieder / German Advent Songs2021 · Сингл · Schwesterhochfünf

Schwesterhochfünf
Артист

Schwesterhochfünf

