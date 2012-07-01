О нас

4saxess

4saxess

,

Martin Rummel

,

Gerhard Hofer

и 

ещё 1

Сингл  ·  2012

Helmut Rogl: Complete Saxophone Works so Far

#Классическая
4saxess

Артист

4saxess

Релиз Helmut Rogl: Complete Saxophone Works so Far

#

Название

Альбом

1

Трек Keine Sorgen Fantasie for Alto Saxophone and Piano, Op. 50

Keine Sorgen Fantasie for Alto Saxophone and Piano, Op. 50

4saxess

,

Peter Rohrsdorfer

,

Gerhard Hofer

Helmut Rogl: Complete Saxophone Works so Far

6:07

2

Трек Seven up for Saxophone Quartet, Op. 22

Seven up for Saxophone Quartet, Op. 22

4saxess

,

Peter Rohrsdorfer

,

Daniela Rohrsdorfer-Kettl

,

Martin Steinkogler

,

Markus Holzer

Helmut Rogl: Complete Saxophone Works so Far

3:18

3

Трек Saxophone Solos from "Sonnenspuren" (Film Music) Op. 34: I.

Saxophone Solos from "Sonnenspuren" (Film Music) Op. 34: I.

4saxess

,

Peter Rohrsdorfer

Helmut Rogl: Complete Saxophone Works so Far

2:10

4

Трек Saxophone Solos from "Sonnenspuren" (Film Music) Op. 34: II.

Saxophone Solos from "Sonnenspuren" (Film Music) Op. 34: II.

4saxess

,

Peter Rohrsdorfer

,

Daniela Rohrsdorfer-Kettl

,

Martin Steinkogler

,

Markus Holzer

Helmut Rogl: Complete Saxophone Works so Far

2:02

5

Трек Saxophone Solos from "Sonnenspuren" (Film Music) Op. 34: III.

Saxophone Solos from "Sonnenspuren" (Film Music) Op. 34: III.

4saxess

,

Peter Rohrsdorfer

Helmut Rogl: Complete Saxophone Works so Far

2:34

6

Трек Swinging Memories for Saxophone Quartet, Op. 47

Swinging Memories for Saxophone Quartet, Op. 47

4saxess

,

Peter Rohrsdorfer

Helmut Rogl: Complete Saxophone Works so Far

6:08

7

Трек Saxophone Solos from "Pannonia" (Film Music) Op. 43: Preludium

Saxophone Solos from "Pannonia" (Film Music) Op. 43: Preludium

4saxess

,

Peter Rohrsdorfer

Helmut Rogl: Complete Saxophone Works so Far

1:30

8

Трек Saxophone Solos from "Pannonia" (Film Music) Op. 43: Intermezzo

Saxophone Solos from "Pannonia" (Film Music) Op. 43: Intermezzo

4saxess

,

Peter Rohrsdorfer

Helmut Rogl: Complete Saxophone Works so Far

1:50

9

Трек Eins.Zwei.Trio! for Alto Saxophone, Cello and Piano, Op. 53

Eins.Zwei.Trio! for Alto Saxophone, Cello and Piano, Op. 53

Gerhard Hofer

,

Martin Rummel

,

4saxess

,

Peter Rohrsdorfer

Helmut Rogl: Complete Saxophone Works so Far

15:18

Информация о правообладателе: paladino music
Helmut Rogl: Complete Saxophone Works so Far
Helmut Rogl: Complete Saxophone Works so Far2012 · Сингл · 4saxess

4saxess
Артист

4saxess

