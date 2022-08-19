О нас

Dee Clark

Dee Clark

Альбом  ·  2022

The Legend (The Dee Clark Collection)

#R&B
Dee Clark

Артист

Dee Clark

Релиз The Legend (The Dee Clark Collection)

#

Название

Альбом

1

Трек Hey Little Girl

Hey Little Girl

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

1:53

2

Трек Keep It Up

Keep It Up

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

1:57

3

Трек Cling a Ling

Cling a Ling

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:48

4

Трек You're Looking Good

You're Looking Good

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:05

5

Трек Because I Love You

Because I Love You

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:32

6

Трек Your Friends

Your Friends

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:11

7

Трек Little Red Riding Hood

Little Red Riding Hood

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:15

8

Трек Come to California

Come to California

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:16

9

Трек Baby What Do You Want Me to Do

Baby What Do You Want Me to Do

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

3:03

10

Трек Just Like a Fool

Just Like a Fool

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:14

11

Трек Lucky Me

Lucky Me

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:07

12

Трек What'd I Say

What'd I Say

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

4:43

13

Трек I Can't Dream

I Can't Dream

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:07

14

Трек Count on Me

Count on Me

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:41

15

Трек Nature Boy

Nature Boy

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:24

16

Трек They're Talkin'

They're Talkin'

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:32

17

Трек Senor Blues

Senor Blues

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

3:09

18

Трек Foggy Day

Foggy Day

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:46

19

Трек You There

You There

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

4:00

20

Трек Silently Loving You

Silently Loving You

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

3:02

21

Трек Moonlight in Vermont

Moonlight in Vermont

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

3:25

22

Трек The Time Has Come

The Time Has Come

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:35

23

Трек Emma Jean

Emma Jean

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:10

24

Трек I Love You Darling

I Love You Darling

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:30

25

Трек This Is the Night

This Is the Night

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:52

26

Трек Do Ya Do Ya

Do Ya Do Ya

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:29

27

Трек At My Front Door

At My Front Door

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:39

28

Трек I Just Can't Help Myself

I Just Can't Help Myself

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:31

29

Трек The Convention and Delegates

The Convention and Delegates

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

3:09

30

Трек Mother's Son

Mother's Son

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:53

31

Трек I'm Gonna Be Glad

I'm Gonna Be Glad

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:31

32

Трек Gloria

Gloria

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:31

33

Трек Kangaroo Hop

Kangaroo Hop

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:20

34

Трек Twenty Four Boyfriends

Twenty Four Boyfriends

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:08

35

Трек Seven Nights

Seven Nights

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:24

36

Трек Oh Little Girl

Oh Little Girl

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:37

37

Трек Wondering

Wondering

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:36

38

Трек Nobody but You

Nobody but You

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:28

39

Трек When I Call on You

When I Call on You

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:42

40

Трек Whispering Grass

Whispering Grass

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:59

41

Трек If It Wasn't for Love

If It Wasn't for Love

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:38

42

Трек How About That

How About That

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:41

43

Трек Blues Get off My Shoulder

Blues Get off My Shoulder

Dee Clark

The Legend (The Dee Clark Collection)

2:53

Информация о правообладателе: Beach View Records
