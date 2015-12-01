О нас

Various Artists

Various Artists

Сингл  ·  2015

Karaev: Violin Concerto

#Классическая
Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Karaev: Violin Concerto

#

Название

Альбом

1

Трек Konzert Für Orchester Und Sologeige - Dem Andenken Meiner Mutter: Variationen Ohne Thema

Konzert Für Orchester Und Sologeige - Dem Andenken Meiner Mutter: Variationen Ohne Thema

Patricia Kopatchinskaja

,

Azerbaijan State Symphony Orchestra

,

Rauf Abdullayev

Karaev: Violin Concerto

5:16

2

Трек Konzert Für Orchester Und Sologeige - Dem Andenken Meiner Mutter: Themen Und Allusionen

Konzert Für Orchester Und Sologeige - Dem Andenken Meiner Mutter: Themen Und Allusionen

Patricia Kopatchinskaja

,

Azerbaijan State Symphony Orchestra

,

Rauf Abdullayev

Karaev: Violin Concerto

10:21

3

Трек Konzert Für Orchester Und Sologeige - Dem Andenken Meiner Mutter: Vier Variationen Und Thema

Konzert Für Orchester Und Sologeige - Dem Andenken Meiner Mutter: Vier Variationen Und Thema

Patricia Kopatchinskaja

,

Azerbaijan State Symphony Orchestra

,

Rauf Abdullayev

Karaev: Violin Concerto

17:50

4

Трек « Vingt Ans Après - Nostalgie… » - Dem Andenken A.(E)Sch E.De(E): I.

« Vingt Ans Après - Nostalgie… » - Dem Andenken A.(E)Sch E.De(E): I.

Russian State Symphony Capella

,

Valery Polyansky

Karaev: Violin Concerto

8:04

5

Трек « Vingt Ans Après - Nostalgie… » - Dem Andenken A.(E)Sch E.De(E): II.

« Vingt Ans Après - Nostalgie… » - Dem Andenken A.(E)Sch E.De(E): II.

Russian State Symphony Capella

,

Valery Polyansky

Karaev: Violin Concerto

4:12

6

Трек « Vingt Ans Après - Nostalgie… » - Dem Andenken A.(E)Sch E.De(E): III.

« Vingt Ans Après - Nostalgie… » - Dem Andenken A.(E)Sch E.De(E): III.

Russian State Symphony Capella

,

Valery Polyansky

Karaev: Violin Concerto

8:45

7

Трек « Vingt Ans Après - Nostalgie… » - Dem Andenken A.(E)Sch E.De(E): IV.

« Vingt Ans Après - Nostalgie… » - Dem Andenken A.(E)Sch E.De(E): IV.

Russian State Symphony Capella

,

Valery Polyansky

Karaev: Violin Concerto

5:46

Информация о правообладателе: paladino music
