Christophe Coin

Christophe Coin

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

и 

ещё 2

Сингл  ·  2011

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

#Классическая
Christophe Coin

Артист

Christophe Coin

Релиз Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

#

Название

Альбом

1

Трек Streichquartett, Op. 4 No. 3, C-Moll: I. Allegro

Streichquartett, Op. 4 No. 3, C-Moll: I. Allegro

Quatuor Mosaïques

,

Erich Höbarth

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

,

Christophe Coin

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

7:46

2

Трек Streichquartett, Op. 4 No. 3, C-Moll: II. Menuetto (Allegretto)

Streichquartett, Op. 4 No. 3, C-Moll: II. Menuetto (Allegretto)

Quatuor Mosaïques

,

Erich Höbarth

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

,

Christophe Coin

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

4:36

3

Трек Streichquartett, Op. 4 No. 3, C-Moll: III. Adagio Ma Non Troppo

Streichquartett, Op. 4 No. 3, C-Moll: III. Adagio Ma Non Troppo

Quatuor Mosaïques

,

Erich Höbarth

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

,

Christophe Coin

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

7:34

4

Трек Streichquartett, Op. 4 No. 3, C-Moll: IV. Finale (Presto)

Streichquartett, Op. 4 No. 3, C-Moll: IV. Finale (Presto)

Quatuor Mosaïques

,

Erich Höbarth

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

,

Christophe Coin

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

5:57

5

Трек Streichquartett, Op. 10 No. 4, G-Dur: I. Allegro

Streichquartett, Op. 10 No. 4, G-Dur: I. Allegro

Quatuor Mosaïques

,

Erich Höbarth

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

,

Christophe Coin

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

7:24

6

Трек Streichquartett, Op. 10 No. 4, G-Dur: II. Menuetto (Allegretto)

Streichquartett, Op. 10 No. 4, G-Dur: II. Menuetto (Allegretto)

Quatuor Mosaïques

,

Erich Höbarth

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

,

Christophe Coin

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

3:41

7

Трек Streichquartett, Op. 10 No. 4, G-Dur: III. Andante

Streichquartett, Op. 10 No. 4, G-Dur: III. Andante

Quatuor Mosaïques

,

Erich Höbarth

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

,

Christophe Coin

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

5:09

8

Трек Streichquartett, Op. 10 No. 4, G-Dur: IV. Prestissimo

Streichquartett, Op. 10 No. 4, G-Dur: IV. Prestissimo

Quatuor Mosaïques

,

Erich Höbarth

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

,

Christophe Coin

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

4:15

9

Трек Streichquartett, Op. 10 No. 1, C-Dur: I. Allegro Moderato

Streichquartett, Op. 10 No. 1, C-Dur: I. Allegro Moderato

Quatuor Mosaïques

,

Erich Höbarth

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

,

Christophe Coin

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

7:35

10

Трек Streichquartett, Op. 10 No. 1, C-Dur: II. Andante

Streichquartett, Op. 10 No. 1, C-Dur: II. Andante

Quatuor Mosaïques

,

Erich Höbarth

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

,

Christophe Coin

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

8:10

11

Трек Streichquartett, Op. 10 No. 1, C-Dur: III. Menuetto (Allegro)

Streichquartett, Op. 10 No. 1, C-Dur: III. Menuetto (Allegro)

Quatuor Mosaïques

,

Erich Höbarth

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

,

Christophe Coin

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

4:06

12

Трек Streichquartett, Op. 10 No. 1, C-Dur: IV. Allegro

Streichquartett, Op. 10 No. 1, C-Dur: IV. Allegro

Quatuor Mosaïques

,

Erich Höbarth

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

,

Christophe Coin

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

5:26

13

Трек String Quartet Movement

String Quartet Movement

Quatuor Mosaïques

,

Erich Höbarth

,

Andrea Bischof

,

Anita Mitterer

,

Christophe Coin

Joseph Wölfl: String Quartets, Op. 4 & Op. 10

2:13

Информация о правообладателе: paladino music
