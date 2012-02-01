О нас

Florian Feilmair

Florian Feilmair

,

Benjamin Feilmair

Сингл  ·  2012

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

#Классическая
Florian Feilmair

Артист

Florian Feilmair

Релиз Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

#

Название

Альбом

1

Трек Grand Duo Concertant for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 48, J. 204: I. Allegro Con Fuoco

Grand Duo Concertant for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 48, J. 204: I. Allegro Con Fuoco

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

8:51

2

Трек Grand Duo Concertant for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 48, J. 204: II. Andante Con Moto

Grand Duo Concertant for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 48, J. 204: II. Andante Con Moto

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

5:38

3

Трек Grand Duo Concertant for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 48, J. 204: III. Rondo: Allegro

Grand Duo Concertant for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 48, J. 204: III. Rondo: Allegro

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

6:33

4

Трек Sonata for Clarinet and Piano, Fp 184: I. Allegro Tristamente

Sonata for Clarinet and Piano, Fp 184: I. Allegro Tristamente

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

5:33

5

Трек Sonata for Clarinet and Piano, Fp 184: II. Romanza

Sonata for Clarinet and Piano, Fp 184: II. Romanza

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

4:54

6

Трек Sonata for Clarinet and Piano, Fp 184: III. Allegro Con Fuoco

Sonata for Clarinet and Piano, Fp 184: III. Allegro Con Fuoco

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

3:22

7

Трек Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Tema: Largo - Moderato

Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Tema: Largo - Moderato

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

0:44

8

Трек Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 1: Larghetto Misterioso

Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 1: Larghetto Misterioso

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

1:09

9

Трек Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 2: Presto

Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 2: Presto

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

0:54

10

Трек Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 3: Moderato

Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 3: Moderato

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

0:40

11

Трек Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 4: Adagio

Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 4: Adagio

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

1:18

12

Трек Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 5: Tempo Di Valzer

Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 5: Tempo Di Valzer

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

1:15

13

Трек Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Cadence

Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Cadence

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

1:20

14

Трек Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 6: Prestissimo

Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 6: Prestissimo

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

0:58

15

Трек Sonatina for Clarinet and Piano (1936): I. Allegro Non Troppo

Sonatina for Clarinet and Piano (1936): I. Allegro Non Troppo

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

2:05

16

Трек Sonatina for Clarinet and Piano (1936): II. Larghetto

Sonatina for Clarinet and Piano (1936): II. Larghetto

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

3:41

17

Трек Sonatina for Clarinet and Piano (1936): III. Finale: Allegro

Sonatina for Clarinet and Piano (1936): III. Finale: Allegro

Benjamin Feilmair

,

Florian Feilmair

Feilmair & Feilmair: The Debut Recording

2:19

Информация о правообладателе: paladino music
