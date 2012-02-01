Сингл · 2012
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
#
Название
Альбом
1
Grand Duo Concertant for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 48, J. 204: I. Allegro Con Fuoco
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
8:51
2
Grand Duo Concertant for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 48, J. 204: II. Andante Con Moto
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
5:38
3
Grand Duo Concertant for Clarinet and Piano in E-Flat Major, Op. 48, J. 204: III. Rondo: Allegro
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
6:33
4
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
5:33
5
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
4:54
6
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
3:22
7
Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Tema: Largo - Moderato
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
0:44
8
Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 1: Larghetto Misterioso
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
1:09
9
Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 2: Presto
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
0:54
10
Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 3: Moderato
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
0:40
11
Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 4: Adagio
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
1:18
12
Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 5: Tempo Di Valzer
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
1:15
13
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
1:20
14
Tema Con Variazioni for Clarinet and Piano (1974): Variation 6: Prestissimo
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
0:58
15
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
2:05
16
Feilmair & Feilmair: The Debut Recording
3:41
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции