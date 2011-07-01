Сингл · 2011
Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel
#
Название
Альбом
1
Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel
9:02
2
Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel
3:56
3
Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): I. El Pano Moruno (Live)
Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel
2:06
4
Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): V. Asturiana (Live)
Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel
2:30
5
Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): Vi. Jota (Live)
Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel
3:21
6
Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): II. Nana (Live)
Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel
1:54
7
Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): III. Cancion (Live)
Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel
1:31
8
Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): IV. Polo (Live)
Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel
1:53
9
Guitar Quintet No. 4 in D Major, G. 448: II. Allegro Maestoso (Live)
Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel
4:35
10
Guitar Quintet No. 4 in D Major, G. 448: I. Pastorale (Live)
Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel
6:29
11
Guitar Quintet No. 4 in D Major, G. 448: III. Grave Assai (Live)
Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel
1:14
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции