Alberto Mesirca

Alberto Mesirca

Сингл  ·  2011

Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

#Классическая
Alberto Mesirca

Артист

Alberto Mesirca

Релиз Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

#

Название

Альбом

1

Трек Introduction and Caprice, Op. 23 (Live)

Introduction and Caprice, Op. 23 (Live)

Alberto Mesirca

Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

9:02

2

Трек Cantabile in D Major, Op. 17, MS 109 (Live)

Cantabile in D Major, Op. 17, MS 109 (Live)

Winfried Rademacher

,

Alberto Mesirca

Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

3:56

3

Трек Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): I. El Pano Moruno (Live)

Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): I. El Pano Moruno (Live)

Martin Rummel

,

Alberto Mesirca

Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

2:06

4

Трек Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): V. Asturiana (Live)

Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): V. Asturiana (Live)

Martin Rummel

,

Alberto Mesirca

Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

2:30

5

Трек Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): Vi. Jota (Live)

Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): Vi. Jota (Live)

Martin Rummel

,

Alberto Mesirca

Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

3:21

6

Трек Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): II. Nana (Live)

Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): II. Nana (Live)

Martin Rummel

,

Alberto Mesirca

Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

1:54

7

Трек Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): III. Cancion (Live)

Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): III. Cancion (Live)

Martin Rummel

,

Alberto Mesirca

Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

1:31

8

Трек Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): IV. Polo (Live)

Suite Populaire Espagnole (Arr. For Guitar and Cello): IV. Polo (Live)

Martin Rummel

,

Alberto Mesirca

Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

1:53

9

Трек Guitar Quintet No. 4 in D Major, G. 448: II. Allegro Maestoso (Live)

Guitar Quintet No. 4 in D Major, G. 448: II. Allegro Maestoso (Live)

Alberto Mesirca

,

Winfried Rademacher

,

Raphael Kasprian

,

Manfred Plessl

,

Martin Rummel

Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

4:35

10

Трек Guitar Quintet No. 4 in D Major, G. 448: I. Pastorale (Live)

Guitar Quintet No. 4 in D Major, G. 448: I. Pastorale (Live)

Alberto Mesirca

,

Winfried Rademacher

,

Raphael Kasprian

,

Manfred Plessl

,

Martin Rummel

Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

6:29

11

Трек Guitar Quintet No. 4 in D Major, G. 448: III. Grave Assai (Live)

Guitar Quintet No. 4 in D Major, G. 448: III. Grave Assai (Live)

Alberto Mesirca

,

Winfried Rademacher

,

Raphael Kasprian

,

Manfred Plessl

,

Martin Rummel

Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

1:14

12

Трек Guitar Quintet No. 4 in D Major, G. 448: IV. Fandango (Live)

Guitar Quintet No. 4 in D Major, G. 448: IV. Fandango (Live)

Alberto Mesirca

,

Winfried Rademacher

,

Raphael Kasprian

,

Manfred Plessl

,

Martin Rummel

Alberto Mesirca Live at the Klassik Musikfest Mühlviertel

10:50

Информация о правообладателе: paladino music
