Mathias Rüegg's Petites Visions

Mathias Rüegg's Petites Visions

Сингл  ·  2011

Rüegg: Chamber Music Tenminusnine

#Классическая
Mathias Rüegg's Petites Visions

Артист

Mathias Rüegg's Petites Visions

Релиз Rüegg: Chamber Music Tenminusnine

#

Название

Альбом

1

Трек Tramway Vienna-Bratislava

Tramway Vienna-Bratislava

Mathias Rüegg's Petites Visions

,

Juraj Bartos

,

Ladislav Franzowitz

Rüegg: Chamber Music Tenminusnine

8:12

2

Трек Für Uns, Zwei, Drei, Vier…

Für Uns, Zwei, Drei, Vier…

Mathias Rüegg's Petites Visions

,

Flip Philipp

,

Ernst Weissensteiner

Rüegg: Chamber Music Tenminusnine

5:35

3

Трек Farmers & Wives - A Little Trilogy on Monomania

Farmers & Wives - A Little Trilogy on Monomania

Mathias Rüegg's Petites Visions

,

Johanna Gröbner

,

Mathias Kronsteiner

Rüegg: Chamber Music Tenminusnine

5:21

4

Трек A Cooler Exercise

A Cooler Exercise

Mathias Rüegg's Petites Visions

,

Hubert Kerschbaumer

,

Johanna Gröbner

Rüegg: Chamber Music Tenminusnine

4:08

5

Трек Piano Trio No. 1

Piano Trio No. 1

Mathias Rüegg's Petites Visions

,

Johanna Gröbner

,

Ivana Pristasova

,

Michael Williams

Rüegg: Chamber Music Tenminusnine

7:46

6

Трек Untitled, but Lovely

Untitled, but Lovely

Mathias Rüegg's Petites Visions

,

Johanna Gröbner

,

Vasile Marian

Rüegg: Chamber Music Tenminusnine

5:03

7

Трек Kadenzurlaub

Kadenzurlaub

Mathias Rüegg's Petites Visions

,

Johanna Gröbner

,

Flip Philipp

,

Dominik Stöger

Rüegg: Chamber Music Tenminusnine

4:45

8

Трек Veni, Vidi, Vici

Veni, Vidi, Vici

Mathias Rüegg's Petites Visions

,

Johanna Gröbner

,

Andrew Jezek

Rüegg: Chamber Music Tenminusnine

8:15

9

Трек Something About Eve

Something About Eve

Mathias Rüegg's Petites Visions

,

Johanna Gröbner

,

Thomas Frey

Rüegg: Chamber Music Tenminusnine

5:34

10

Трек Just Another Lovely Song

Just Another Lovely Song

Mathias Rüegg's Petites Visions

,

Johanna Gröbner

,

Michael Williams

Rüegg: Chamber Music Tenminusnine

5:32

11

Трек Liebestraum, S541/R211: No. 3. Nocturne in A-Flat Major (Arr. For Clarinet and Piano)

Liebestraum, S541/R211: No. 3. Nocturne in A-Flat Major (Arr. For Clarinet and Piano)

Mathias Rüegg's Petites Visions

,

Johanna Gröbner

,

Joris Roelofs

Rüegg: Chamber Music Tenminusnine

4:11

Информация о правообладателе: paladino music
