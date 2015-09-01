О нас

Elizabeth Hopkins

Elizabeth Hopkins

,

Thomas Carroll

,

Boris Kucharsky

Сингл  ·  2015

Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata

#Классическая
Elizabeth Hopkins

Артист

Elizabeth Hopkins

Релиз Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata

#

Название

Альбом

1

Трек Trio for Piano, Violin and Violoncello in E-Flat Major, Op. 100, D 929 (1827): I. Allegro

Trio for Piano, Violin and Violoncello in E-Flat Major, Op. 100, D 929 (1827): I. Allegro

Elizabeth Hopkins

,

Boris Kucharsky

,

Thomas Carroll

Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata

16:44

2

Трек Trio for Piano, Violin and Violoncello in E-Flat Major, Op. 100, D 929 (1827): II. Andante Con Moto

Trio for Piano, Violin and Violoncello in E-Flat Major, Op. 100, D 929 (1827): II. Andante Con Moto

Elizabeth Hopkins

,

Boris Kucharsky

,

Thomas Carroll

Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata

9:41

3

Трек Trio for Piano, Violin and Violoncello in E-Flat Major, Op. 100, D 929 (1827): III. Scherzando. Allegro Moderato

Trio for Piano, Violin and Violoncello in E-Flat Major, Op. 100, D 929 (1827): III. Scherzando. Allegro Moderato

Elizabeth Hopkins

,

Boris Kucharsky

,

Thomas Carroll

Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata

6:54

4

Трек Trio for Piano, Violin and Violoncello in E-Flat Major, Op. 100, D 929 (1827): IV. Allegro Moderato

Trio for Piano, Violin and Violoncello in E-Flat Major, Op. 100, D 929 (1827): IV. Allegro Moderato

Elizabeth Hopkins

,

Boris Kucharsky

,

Thomas Carroll

Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata

14:14

5

Трек Sonata for Arpeggione and Piano in A Minor, D 821 (1824): I. Allegro Moderato

Sonata for Arpeggione and Piano in A Minor, D 821 (1824): I. Allegro Moderato

Boris Kucharsky

,

Elizabeth Hopkins

Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata

13:00

6

Трек Sonata for Arpeggione and Piano in A Minor, D 821 (1824): II. Adagio

Sonata for Arpeggione and Piano in A Minor, D 821 (1824): II. Adagio

Boris Kucharsky

,

Elizabeth Hopkins

Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata

5:03

7

Трек Sonata for Arpeggione and Piano in A Minor, D 821 (1824): III. Allegretto

Sonata for Arpeggione and Piano in A Minor, D 821 (1824): III. Allegretto

Boris Kucharsky

,

Elizabeth Hopkins

Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata

10:21

Информация о правообладателе: paladino music
Волна по релизу

Другие альбомы исполнителя

Релиз Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata
Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata2015 · Сингл · Elizabeth Hopkins
Релиз Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1
Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 12014 · Сингл · Elizabeth Hopkins
Релиз Schubert: Works for Violin and Piano
Schubert: Works for Violin and Piano2013 · Сингл · Boris Kucharsky

Elizabeth Hopkins
Артист

Elizabeth Hopkins

