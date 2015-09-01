Сингл · 2015
Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata
Название
Альбом
1
Trio for Piano, Violin and Violoncello in E-Flat Major, Op. 100, D 929 (1827): I. Allegro
16:44
2
Trio for Piano, Violin and Violoncello in E-Flat Major, Op. 100, D 929 (1827): II. Andante Con Moto
9:41
3
Trio for Piano, Violin and Violoncello in E-Flat Major, Op. 100, D 929 (1827): III. Scherzando. Allegro Moderato
6:54
4
Trio for Piano, Violin and Violoncello in E-Flat Major, Op. 100, D 929 (1827): IV. Allegro Moderato
14:14
5
Sonata for Arpeggione and Piano in A Minor, D 821 (1824): I. Allegro Moderato
13:00
6
Sonata for Arpeggione and Piano in A Minor, D 821 (1824): II. Adagio
5:03
