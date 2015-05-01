О нас

Juan Carlos Rodriguez

Juan Carlos Rodriguez

Сингл  ·  2015

De Falla: Complete Piano Music

#Классическая

1 лайк

Juan Carlos Rodriguez

Артист

Juan Carlos Rodriguez

Релиз De Falla: Complete Piano Music

#

Название

Альбом

1

Трек Nocturno (1896)

Nocturno (1896)

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

4:07

2

Трек Mazurka en Do Menor (1899)

Mazurka en Do Menor (1899)

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

4:31

3

Трек Serenata Andaluza (1900)

Serenata Andaluza (1900)

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

4:29

4

Трек Canción (1900)

Canción (1900)

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

2:16

5

Трек Vals Capricho (1900)

Vals Capricho (1900)

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

3:00

6

Трек Cortejo De Gnomos (1901)

Cortejo De Gnomos (1901)

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

2:09

7

Трек Serenata (1901)

Serenata (1901)

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

4:09

8

Трек Allegro De Concierto (1903/04)

Allegro De Concierto (1903/04)

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

9:07

9

Трек Cuatro Piezas Españolas (1906-09): Aragonesa

Cuatro Piezas Españolas (1906-09): Aragonesa

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

2:58

10

Трек Cuatro Piezas Españolas (1906-09): Cubana

Cuatro Piezas Españolas (1906-09): Cubana

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

3:54

11

Трек Cuatro Piezas Españolas (1906-09): Montañesa

Cuatro Piezas Españolas (1906-09): Montañesa

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

4:32

12

Трек Cuatro Piezas Españolas (1906-09): Andaluza

Cuatro Piezas Españolas (1906-09): Andaluza

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

4:04

13

Трек Fantasía Baetica (1919)

Fantasía Baetica (1919)

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

13:31

14

Трек Homenaje - Pour "Le Tombeau De Claude Debussy" (1920)

Homenaje - Pour "Le Tombeau De Claude Debussy" (1920)

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

3:13

15

Трек Canto De Los Remeros Del Volga (Del Cancionero Musical Ruso) [1922]

Canto De Los Remeros Del Volga (Del Cancionero Musical Ruso) [1922]

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

3:39

16

Трек Pour Le Tombeau De Paul Dukas (1935)

Pour Le Tombeau De Paul Dukas (1935)

Juan Carlos Rodriguez

De Falla: Complete Piano Music

3:50

Информация о правообладателе: paladino music
Волна по релизу


