Martin Rummel

Сингл  ·  2010

Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

#Классическая
Артист

Релиз Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

#

Название

Альбом

1

Трек Lamento, Op. 44: Schreitend (Nicht Schleppend)

Lamento, Op. 44: Schreitend (Nicht Schleppend)

Martin Rummel

,

Florian Feilmair

Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

7:29

2

Трек 3 Miniatures, Op. 5: No. 1. Energisch, Nicht Zu Schnell

3 Miniatures, Op. 5: No. 1. Energisch, Nicht Zu Schnell

Martin Rummel

Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

0:29

3

Трек 3 Miniatures, Op. 5: No. 2. Mäßig Bewegt

3 Miniatures, Op. 5: No. 2. Mäßig Bewegt

Martin Rummel

Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

0:57

4

Трек 3 Miniatures, Op. 5: No. 3. Ruhig

3 Miniatures, Op. 5: No. 3. Ruhig

Martin Rummel

Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

0:48

5

Трек In Memoriam Sir Vincent Scott, Op. 9: I. Introduktion

In Memoriam Sir Vincent Scott, Op. 9: I. Introduktion

Martin Rummel

,

Florian Feilmair

Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

1:41

6

Трек In Memoriam Sir Vincent Scott, Op. 9: II. Ballade

In Memoriam Sir Vincent Scott, Op. 9: II. Ballade

Martin Rummel

,

Florian Feilmair

Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

6:12

7

Трек Solo, Op. 28

Solo, Op. 28

Martin Rummel

Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

6:01

8

Трек Meditation, Op. 32, for Cello and Accordion

Meditation, Op. 32, for Cello and Accordion

Martin Rummel

,

Alfred Melichar

Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

5:29

9

Трек Life Radio Rag, Op. 31, for Cello and Piano

Life Radio Rag, Op. 31, for Cello and Piano

Martin Rummel

,

Christoph Eggner

Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

6:27

10

Трек Cello Concerto, Op. 24, "Violonchallenges": I. Andante Con Moto - Un Poco Animato - Giocoso

Cello Concerto, Op. 24, "Violonchallenges": I. Andante Con Moto - Un Poco Animato - Giocoso

Martin Rummel

,

Ensemble Rara

,

Erland Maria Freudenthaler

Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

7:16

11

Трек Cello Concerto, Op. 24, "Violonchallenges": II. Grave - Largo - Un Poco Animato - Giocoso - Allego - Presto - Corale: Tempo Primo

Cello Concerto, Op. 24, "Violonchallenges": II. Grave - Largo - Un Poco Animato - Giocoso - Allego - Presto - Corale: Tempo Primo

Martin Rummel

,

Ensemble Rara

,

Erland Maria Freudenthaler

Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

6:27

12

Трек Cello Concerto, Op. 24, "Violonchallenges": III. Vivace

Cello Concerto, Op. 24, "Violonchallenges": III. Vivace

Martin Rummel

,

Ensemble Rara

,

Erland Maria Freudenthaler

Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far

8:14

Информация о правообладателе: paladino music
