Сингл · 2010
Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far
#
Название
Альбом
1
Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far
7:29
2
Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far
0:29
5
Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far
1:41
6
Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far
6:12
8
Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far
5:29
9
Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far
6:27
10
Cello Concerto, Op. 24, "Violonchallenges": I. Andante Con Moto - Un Poco Animato - Giocoso
Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far
7:16
11
Cello Concerto, Op. 24, "Violonchallenges": II. Grave - Largo - Un Poco Animato - Giocoso - Allego - Presto - Corale: Tempo Primo
Helmut Rogl: Complete Cello Works so Far
6:27
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции