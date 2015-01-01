О нас

Nancy Wilson

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Сингл  ·  2015

Pedrini: Complete Violin Sonatas

#Классическая
Nancy Wilson

Артист

Nancy Wilson

Релиз Pedrini: Complete Violin Sonatas

#

Название

Альбом

1

Трек Sonata in D Major, Op. 3/3: I. Grave

Sonata in D Major, Op. 3/3: I. Grave

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:41

2

Трек Sonata in D Major, Op. 3/3: II. Allegro

Sonata in D Major, Op. 3/3: II. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:04

3

Трек Sonata in D Major, Op. 3/3: III. Adagio

Sonata in D Major, Op. 3/3: III. Adagio

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:55

4

Трек Sonata in D Major, Op. 3/3: IV. Allegro

Sonata in D Major, Op. 3/3: IV. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:38

5

Трек Sonata in D Major, Op. 3/3: V. Allegro

Sonata in D Major, Op. 3/3: V. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:50

6

Трек Sonata in G Minor, Op. 3/2: I. Adagio - Allegro

Sonata in G Minor, Op. 3/2: I. Adagio - Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:07

7

Трек Sonata in G Minor, Op. 3/2: II. Grave

Sonata in G Minor, Op. 3/2: II. Grave

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

0:57

8

Трек Sonata in G Minor, Op. 3/2: III. Allegro

Sonata in G Minor, Op. 3/2: III. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:56

9

Трек Sonata in G Minor, Op. 3/2: IV. Vivace

Sonata in G Minor, Op. 3/2: IV. Vivace

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:35

10

Трек Sonata in G Minor, Op. 3/2: V. Grave

Sonata in G Minor, Op. 3/2: V. Grave

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:53

11

Трек Sonata in G Minor, Op. 3/2: Vi. Allegro

Sonata in G Minor, Op. 3/2: Vi. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:22

12

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/9: I. Preludio. Grave

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/9: I. Preludio. Grave

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:09

13

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/9: II. Allemanda. Allegro Non Presto

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/9: II. Allemanda. Allegro Non Presto

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:14

14

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/9: III. Sarabanda. Adagio

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/9: III. Sarabanda. Adagio

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:47

15

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/9: IV. Tempo Di Gavotta. Allegro

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/9: IV. Tempo Di Gavotta. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:30

16

Трек Sonata in C Major, Op. 3/7: I. Largo

Sonata in C Major, Op. 3/7: I. Largo

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

3:16

17

Трек Sonata in C Major, Op. 3/7: II. Allegro

Sonata in C Major, Op. 3/7: II. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:29

18

Трек Sonata in C Major, Op. 3/7: III. Adagio

Sonata in C Major, Op. 3/7: III. Adagio

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:30

19

Трек Sonata in C Major, Op. 3/7: IV. Allegro

Sonata in C Major, Op. 3/7: IV. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:23

20

Трек Sonata in C Minor, Op. 3/10: I. Preludio. Grave - Allegro E Forte

Sonata in C Minor, Op. 3/10: I. Preludio. Grave - Allegro E Forte

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:08

21

Трек Sonata in C Minor, Op. 3/10: II. Corrente. Andante

Sonata in C Minor, Op. 3/10: II. Corrente. Andante

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:02

22

Трек Sonata in C Minor, Op. 3/10: III. Grave - Sarabande. Vivace

Sonata in C Minor, Op. 3/10: III. Grave - Sarabande. Vivace

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:32

23

Трек Sonata in C Minor, Op. 3/10: IV. Minuetto. Allegro

Sonata in C Minor, Op. 3/10: IV. Minuetto. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

0:46

24

Трек Sonata in C Minor, Op. 3/10: V. Adagio - Giga. Allegro

Sonata in C Minor, Op. 3/10: V. Adagio - Giga. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:28

25

Трек Sonata in G Major, Op. 3/11: I. Preludio. Adagio

Sonata in G Major, Op. 3/11: I. Preludio. Adagio

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

4:00

26

Трек Sonata in G Major, Op. 3/11: II. Allemanda. Allegro

Sonata in G Major, Op. 3/11: II. Allemanda. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:41

27

Трек Sonata in G Major, Op. 3/11: III. Adagio

Sonata in G Major, Op. 3/11: III. Adagio

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

3:30

28

Трек Sonata in G Major, Op. 3/11: IV. Giga. Allegro

Sonata in G Major, Op. 3/11: IV. Giga. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:30

29

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/8: I. Grave

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/8: I. Grave

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:46

30

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/8: II. Vivace

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/8: II. Vivace

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:47

31

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/8: III. Adagio

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/8: III. Adagio

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:26

32

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/8: IV. Balletto. Allegro

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/8: IV. Balletto. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:11

33

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/8: V. Allegro

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/8: V. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:04

34

Трек Sonata in F Major, Op. 3/5: I. Largo

Sonata in F Major, Op. 3/5: I. Largo

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:44

35

Трек Sonata in F Major, Op. 3/5: II. Allegro

Sonata in F Major, Op. 3/5: II. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:05

36

Трек Sonata in F Major, Op. 3/5: III. Vivace

Sonata in F Major, Op. 3/5: III. Vivace

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:41

37

Трек Sonata in F Major, Op. 3/5: IV. Allegro

Sonata in F Major, Op. 3/5: IV. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

0:52

38

Трек Sonata in F Major, Op. 3/5: V. Adagio

Sonata in F Major, Op. 3/5: V. Adagio

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:15

39

Трек Sonata in F Major, Op. 3/5: Vi. Allegro

Sonata in F Major, Op. 3/5: Vi. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:09

40

Трек Sonata in C Minor, Op. 3/4: I. Grave

Sonata in C Minor, Op. 3/4: I. Grave

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:37

41

Трек Sonata in C Minor, Op. 3/4: II. Cantabile

Sonata in C Minor, Op. 3/4: II. Cantabile

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:24

42

Трек Sonata in C Minor, Op. 3/4: III. Allegro

Sonata in C Minor, Op. 3/4: III. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:03

43

Трек Sonata in C Minor, Op. 3/4: IV. Grave, E Arcate Lunghe

Sonata in C Minor, Op. 3/4: IV. Grave, E Arcate Lunghe

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:00

44

Трек Sonata in C Minor, Op. 3/4: V. Allegro

Sonata in C Minor, Op. 3/4: V. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:17

45

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/6: I. Grave

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/6: I. Grave

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:31

46

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/6: II. Vivace

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/6: II. Vivace

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:50

47

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/6: III. Adagio

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/6: III. Adagio

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:51

48

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/6: IV. Allegro

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/6: IV. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

3:13

49

Трек Sonata in B-Flat Major, Op. 3/6: V. Allegro

Sonata in B-Flat Major, Op. 3/6: V. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:10

50

Трек Sonata in A Major, Op. 3/1: I. Adagio

Sonata in A Major, Op. 3/1: I. Adagio

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:20

51

Трек Sonata in A Major, Op. 3/1: II. Allegro

Sonata in A Major, Op. 3/1: II. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:42

52

Трек Sonata in A Major, Op. 3/1: III. Largo

Sonata in A Major, Op. 3/1: III. Largo

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:06

53

Трек Sonata in A Major, Op. 3/1: IV. Adagio

Sonata in A Major, Op. 3/1: IV. Adagio

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:38

54

Трек Sonata in A Major, Op. 3/1: V. Allegro

Sonata in A Major, Op. 3/1: V. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:58

55

Трек Sonata in F Major, Op. 3/12: I. Corrente. Vivace

Sonata in F Major, Op. 3/12: I. Corrente. Vivace

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:09

56

Трек Sonata in F Major, Op. 3/12: II. Grave

Sonata in F Major, Op. 3/12: II. Grave

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

2:16

57

Трек Sonata in F Major, Op. 3/12: III. Allemanda. Allegro

Sonata in F Major, Op. 3/12: III. Allemanda. Allegro

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

1:40

58

Трек Sonata in F Major, Op. 3/12: IV. Pastorale. Adagio

Sonata in F Major, Op. 3/12: IV. Pastorale. Adagio

Nancy Wilson

,

Joyce Lindorff

Pedrini: Complete Violin Sonatas

3:29

Информация о правообладателе: paladino music
