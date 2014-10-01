Сингл · 2014
Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1
#
Название
Альбом
1
Fantasie for Violin and Piano in C Major, Op. 159, D. 934: Andante Molto - Allegretto
Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1
9:23
2
Fantasie for Violin and Piano in C Major, Op. 159, D. 935: Andantino
Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1
11:06
3
Fantasie for Violin and Piano in C Major, Op. 159, D. 936: Tempo I - Allegro Vivace - Allegretto - Presto
Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1
6:25
4
Trio for Piano, Violin and Violoncello No. 1 in B-Flat Major, Op. 99, D. 898: I. Allegro Moderato
Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1
15:48
5
Trio for Piano, Violin and Violoncello No. 1 in B-Flat Major, Op. 99, D. 898: II. Andante Un Poco Mosso
Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1
10:47
6
Trio for Piano, Violin and Violoncello No. 1 in B-Flat Major, Op. 99, D. 898: III. Scherzo: Allegro
Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1
7:19
7
Trio for Piano, Violin and Violoncello No. 1 in B-Flat Major, Op. 99, D. 898: IV. Rondo: Allegro Vivace
Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1
9:05
