О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Elizabeth Hopkins

Elizabeth Hopkins

,

Boris Kucharsky

Сингл  ·  2014

Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1

#Классическая
Elizabeth Hopkins

Артист

Elizabeth Hopkins

Релиз Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Fantasie for Violin and Piano in C Major, Op. 159, D. 934: Andante Molto - Allegretto

Fantasie for Violin and Piano in C Major, Op. 159, D. 934: Andante Molto - Allegretto

Boris Kucharsky

,

Elizabeth Hopkins

Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1

9:23

2

Трек Fantasie for Violin and Piano in C Major, Op. 159, D. 935: Andantino

Fantasie for Violin and Piano in C Major, Op. 159, D. 935: Andantino

Boris Kucharsky

,

Elizabeth Hopkins

Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1

11:06

3

Трек Fantasie for Violin and Piano in C Major, Op. 159, D. 936: Tempo I - Allegro Vivace - Allegretto - Presto

Fantasie for Violin and Piano in C Major, Op. 159, D. 936: Tempo I - Allegro Vivace - Allegretto - Presto

Boris Kucharsky

,

Elizabeth Hopkins

Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1

6:25

4

Трек Trio for Piano, Violin and Violoncello No. 1 in B-Flat Major, Op. 99, D. 898: I. Allegro Moderato

Trio for Piano, Violin and Violoncello No. 1 in B-Flat Major, Op. 99, D. 898: I. Allegro Moderato

Elizabeth Hopkins

,

Boris Kucharsky

,

Peter Wöpke

Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1

15:48

5

Трек Trio for Piano, Violin and Violoncello No. 1 in B-Flat Major, Op. 99, D. 898: II. Andante Un Poco Mosso

Trio for Piano, Violin and Violoncello No. 1 in B-Flat Major, Op. 99, D. 898: II. Andante Un Poco Mosso

Elizabeth Hopkins

,

Boris Kucharsky

,

Peter Wöpke

Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1

10:47

6

Трек Trio for Piano, Violin and Violoncello No. 1 in B-Flat Major, Op. 99, D. 898: III. Scherzo: Allegro

Trio for Piano, Violin and Violoncello No. 1 in B-Flat Major, Op. 99, D. 898: III. Scherzo: Allegro

Elizabeth Hopkins

,

Boris Kucharsky

,

Peter Wöpke

Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1

7:19

7

Трек Trio for Piano, Violin and Violoncello No. 1 in B-Flat Major, Op. 99, D. 898: IV. Rondo: Allegro Vivace

Trio for Piano, Violin and Violoncello No. 1 in B-Flat Major, Op. 99, D. 898: IV. Rondo: Allegro Vivace

Elizabeth Hopkins

,

Boris Kucharsky

,

Peter Wöpke

Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1

9:05

8

Трек 4 Impromptus, Op. 142, D. 935: No. 2 in A-Flat Major

4 Impromptus, Op. 142, D. 935: No. 2 in A-Flat Major

Elizabeth Hopkins

Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1

5:30

Информация о правообладателе: paladino music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata
Schubert: Piano Trio No. 2 & Arpeggione Sonata2015 · Сингл · Elizabeth Hopkins
Релиз Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 1
Schubert: Fantasie D 934 & Piano Trio No. 12014 · Сингл · Elizabeth Hopkins
Релиз Schubert: Works for Violin and Piano
Schubert: Works for Violin and Piano2013 · Сингл · Boris Kucharsky

Похожие артисты

Elizabeth Hopkins
Артист

Elizabeth Hopkins

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож