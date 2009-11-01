О нас

Florian Feilmair

Florian Feilmair

Сингл  ·  2009

Florian Feilmair: The Debut Recording

#Классическая
Florian Feilmair

Артист

Florian Feilmair

Релиз Florian Feilmair: The Debut Recording

#

Название

Альбом

1

Трек 6 Moments Musicaux, Op. 16: No. 1 in B-Flat Minor: Andantino

6 Moments Musicaux, Op. 16: No. 1 in B-Flat Minor: Andantino

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

6:59

2

Трек 6 Moments Musicaux, Op. 16: No. 2 in E-Flat Minor: Allegretto

6 Moments Musicaux, Op. 16: No. 2 in E-Flat Minor: Allegretto

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

3:10

3

Трек 6 Moments Musicaux, Op. 16: No. 3 in B Minor: Andante Cantabile

6 Moments Musicaux, Op. 16: No. 3 in B Minor: Andante Cantabile

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

4:38

4

Трек 6 Moments Musicaux, Op. 16: No. 4 in E Minor: Presto

6 Moments Musicaux, Op. 16: No. 4 in E Minor: Presto

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

3:01

5

Трек 6 Moments Musicaux, Op. 16: No. 5 in D-Flat Major: Adagio Sostenuto

6 Moments Musicaux, Op. 16: No. 5 in D-Flat Major: Adagio Sostenuto

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

3:57

6

Трек 6 Moments Musicaux, Op. 16: No. 6 in C Major: Maestoso

6 Moments Musicaux, Op. 16: No. 6 in C Major: Maestoso

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

5:14

7

Трек A Prole Do Bebê No. 1: Branquinha (A Boneca De Louca)

A Prole Do Bebê No. 1: Branquinha (A Boneca De Louca)

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

2:22

8

Трек A Prole Do Bebê No. 1: Morenhina (A Boneca De Massa)

A Prole Do Bebê No. 1: Morenhina (A Boneca De Massa)

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

1:33

9

Трек A Prole Do Bebê No. 1: Caboclinha (A Boneca De Barro)

A Prole Do Bebê No. 1: Caboclinha (A Boneca De Barro)

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

2:51

10

Трек A Prole Do Bebê No. 1: Mulatinha (A Boneca De Borracha)

A Prole Do Bebê No. 1: Mulatinha (A Boneca De Borracha)

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

1:22

11

Трек A Prole Do Bebê No. 1: Negrinha (A Boneca De Pau)

A Prole Do Bebê No. 1: Negrinha (A Boneca De Pau)

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

1:13

12

Трек A Prole Do Bebê No. 1: A Pobrezinha (A Boneca De Trapo)

A Prole Do Bebê No. 1: A Pobrezinha (A Boneca De Trapo)

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

2:03

13

Трек A Prole Do Bebê No. 1: A Bruxa (A Boneca De Pano)

A Prole Do Bebê No. 1: A Bruxa (A Boneca De Pano)

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

2:05

14

Трек A Prole Do Bebê No. 1: O Polichinello

A Prole Do Bebê No. 1: O Polichinello

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

1:38

15

Трек Années De Pèlerinage II, S. 161: No. 7. Après Une Lecture Du Dante, Fantasia Quasi Una Sonata (After Reading Dante)

Années De Pèlerinage II, S. 161: No. 7. Après Une Lecture Du Dante, Fantasia Quasi Una Sonata (After Reading Dante)

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

16:34

16

Трек 6 Bagatelles, Op. 126: No. 3 in E-Flat Major

6 Bagatelles, Op. 126: No. 3 in E-Flat Major

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

2:49

17

Трек Études-Tableaux, Op. 33: No. 7 in E-Flat Major: Allegro Con Fuoco

Études-Tableaux, Op. 33: No. 7 in E-Flat Major: Allegro Con Fuoco

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

1:50

18

Трек Notturno

Notturno

Florian Feilmair

Florian Feilmair: The Debut Recording

2:29

Информация о правообладателе: paladino music
