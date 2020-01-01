О нас

Klangforum Wien

Klangforum Wien

Сингл  ·  2020

Salvatore Sciarrino: Solo

#Классическая
Klangforum Wien

Артист

Klangforum Wien

Релиз Salvatore Sciarrino: Solo

#

Название

Альбом

1

Трек Due Notturni (1998) Per Pianoforte: I.

Due Notturni (1998) Per Pianoforte: I.

Klangforum Wien

,

Joonas Ahonen

Salvatore Sciarrino: Solo

5:35

2

Трек Due Notturni (1998) Per Pianoforte: II.

Due Notturni (1998) Per Pianoforte: II.

Klangforum Wien

,

Joonas Ahonen

Salvatore Sciarrino: Solo

7:48

3

Трек Immagine Fenicia (1996) Per Flauto Amplificato

Immagine Fenicia (1996) Per Flauto Amplificato

Klangforum Wien

,

Vera Fischer

Salvatore Sciarrino: Solo

6:01

4

Трек L'addio a Trachis (1980) Per Arpa

L'addio a Trachis (1980) Per Arpa

Klangforum Wien

,

Virginie Tarrête

Salvatore Sciarrino: Solo

5:39

5

Трек Fra Sé (2009) Per Violino Solo

Fra Sé (2009) Per Violino Solo

Klangforum Wien

,

Sophie Schafleitner

Salvatore Sciarrino: Solo

4:14

6

Трек Canzona di Ringraziamento (1985-2018) Mutazione Per Sassofono Contralto

Canzona di Ringraziamento (1985-2018) Mutazione Per Sassofono Contralto

Klangforum Wien

,

Gerald Preinfalk

Salvatore Sciarrino: Solo

6:17

7

Трек Ai Limiti Della Note (1979) Trascrizione Per Violoncello Dell'autore Dall'originale Per Viola

Ai Limiti Della Note (1979) Trascrizione Per Violoncello Dell'autore Dall'originale Per Viola

Klangforum Wien

,

Benedikt Leitner

Salvatore Sciarrino: Solo

5:40

8

Трек Let Me Die Before I Wake (1982) Per Clarinetto in Si Bemolle

Let Me Die Before I Wake (1982) Per Clarinetto in Si Bemolle

Klangforum Wien

,

Bernhard Zachhuber

Salvatore Sciarrino: Solo

7:41

9

Трек Due Notturni Crudeli (2001) Per Pianoforte: I.

Due Notturni Crudeli (2001) Per Pianoforte: I.

Klangforum Wien

,

Florian Müller

Salvatore Sciarrino: Solo

6:25

10

Трек Due Notturni Crudeli (2001) Per Pianoforte: II.

Due Notturni Crudeli (2001) Per Pianoforte: II.

Klangforum Wien

,

Florian Müller

Salvatore Sciarrino: Solo

4:21

11

Трек Agitato Cantabile (2020) Capriccio Sulla Lontannza

Agitato Cantabile (2020) Capriccio Sulla Lontannza

Klangforum Wien

,

Christoph Walder

Salvatore Sciarrino: Solo

6:18

Информация о правообладателе: KAIROS
