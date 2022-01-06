О нас

Staatskapelle Berlin

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

,

Theo Adam

и 

ещё 2

Сингл  ·  2022

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

#Классическая
Staatskapelle Berlin

Артист

Staatskapelle Berlin

Релиз Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

#

Название

Альбом

1

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Overture (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Overture (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

4:26

2

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "La mia dorabella capace non e" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "La mia dorabella capace non e" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:50

3

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "Fuor la spada" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "Fuor la spada" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:59

4

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "E la fede delle femmine" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "E la fede delle femmine" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:07

5

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "Scioccherie di poeti" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "Scioccherie di poeti" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:12

6

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "Una bella serenata" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "Una bella serenata" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

2:23

7

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Ah, guarda, sorella" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Ah, guarda, sorella" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

4:32

8

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Mi par, che stamattina volentieri" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Mi par, che stamattina volentieri" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:00

9

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Barbaro fato! Vorrei dir" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Barbaro fato! Vorrei dir" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:38

10

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Stelle, per carità, signor Alfonso" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Stelle, per carità, signor Alfonso" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:54

11

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Sento, o dio" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Sento, o dio" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

4:01

12

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Non piangere, idol mio!" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Non piangere, idol mio!" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:56

13

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Al fato dàn legge quegli occhi vezzosi" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Al fato dàn legge quegli occhi vezzosi" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:14

14

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "La commedia e graziosa" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "La commedia e graziosa" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:21

15

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Bella vita militar!", Pt. 1 (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Bella vita militar!", Pt. 1 (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Chor der Staatsoper Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:43

16

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Non v'e piu tempo" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Non v'e piu tempo" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:25

17

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "di scrivermi ogni giorno" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "di scrivermi ogni giorno" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:40

18

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Bella vita militar!", Pt. 2 (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Bella vita militar!", Pt. 2 (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Chor der Staatsoper Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:54

19

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Dove son? Son partiti" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Dove son? Son partiti" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:07

20

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Soave sia il vento" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Soave sia il vento" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

2:55

21

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Non sono cattivo comico" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Non sono cattivo comico" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:03

22

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Che vita maledetta" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Che vita maledetta" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:51

23

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Ah! scostati! Paventa il tristo eff etto d'un disperato affetto!" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Ah! scostati! Paventa il tristo eff etto d'un disperato affetto!" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:07

24

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Smanie implacabili" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Smanie implacabili" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:47

25

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Signora Dorabella" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Signora Dorabella" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:24

26

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "In uomini, in soldati" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "In uomini, in soldati" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

2:46

27

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Che silenzio! Che aspetto di tristezza" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Che silenzio! Che aspetto di tristezza" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

2:40

28

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Alla bella Despinetta" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Alla bella Despinetta" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

4:21

29

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Che sussurro! Che strepito!" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Che sussurro! Che strepito!" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

2:11

30

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Temerari! Sortite fuori di questo loco!" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Temerari! Sortite fuori di questo loco!" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:22

31

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Come scoglio immoto resta" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Come scoglio immoto resta" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

4:22

32

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Ah, non partite!" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Ah, non partite!" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:54

33

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Non siate ritrosi" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Non siate ritrosi" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:13

34

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "E voi ridete?" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "E voi ridete?" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:55

35

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Si puo sapere un poco" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Si puo sapere un poco" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:58

36

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Un'aura amorosa" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Un'aura amorosa" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

4:36

37

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 4: "Ah, che tutta in un momento" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 4: "Ah, che tutta in un momento" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

2:40

38

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 4: "Si mora, si, si mora" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 4: "Si mora, si, si mora" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

5:07

39

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Eccovi il medico, signore Belle!" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Eccovi il medico, signore Belle!" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

9:58

40

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Andate là, che siete due bizzarre ragazze!" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Andate là, che siete due bizzarre ragazze!" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:31

41

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Una donna a quindici anni" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Una donna a quindici anni" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

3:50

42

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Sorella, cosa dici?" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Sorella, cosa dici?" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:18

43

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Prendero quel brunettino" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Prendero quel brunettino" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

3:08

44

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Ah, correte al giardino" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Ah, correte al giardino" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:23

45

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Secondate, aurette amiche" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Secondate, aurette amiche" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Chor der Staatsoper Berlin

,

Peter Schreier

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

2:57

46

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Il tutto deponete" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Il tutto deponete" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:49

47

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "La mano a me date" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "La mano a me date" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Chor der Staatsoper Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

2:34

48

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Oh che bella giornata!" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Oh che bella giornata!" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:13

49

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Il core vi Dono" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Il core vi Dono" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

4:14

50

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Amico, abbiamo vinto!" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Amico, abbiamo vinto!" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

2:44

51

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Donne mie la fate a tanti a tanti" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Donne mie la fate a tanti a tanti" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

2:42

52

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "In qual fiero contrasto" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "In qual fiero contrasto" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:17

53

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Tradito, schernito" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Tradito, schernito" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:58

54

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Bravo, questa e costanza" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Bravo, questa e costanza" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:15

55

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Ora vedo che siete una donna di garbo" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Ora vedo che siete una donna di garbo" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:29

56

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "E amore un ladroncello" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "E amore un ladroncello" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Chor der Staatsoper Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

3:37

57

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Come tutto congiura" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Come tutto congiura" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:40

58

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Fra gli amplessi in pochi istanti" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Fra gli amplessi in pochi istanti" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

5:46

59

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Ah poveretto me" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Ah poveretto me" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:59

60

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Tutti accusan le donne" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Tutti accusan le donne" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:58

61

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Vittoria, padroncini!" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Vittoria, padroncini!" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

0:38

62

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Fate presto, o cari amici" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Fate presto, o cari amici" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Chor der Staatsoper Berlin

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:40

63

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Benedetti i doppi coniugi" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Benedetti i doppi coniugi" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Chor der Staatsoper Berlin

,

Peter Schreier

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

2:11

64

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "E nel tuo, nel mio bicchiero" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "E nel tuo, nel mio bicchiero" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:32

65

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Miei signori, tutto e fatto" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Miei signori, tutto e fatto" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

3:15

66

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Sani e salvi agli amplessi amorosi" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Sani e salvi agli amplessi amorosi" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

5:17

67

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "V'ingannai, ma fu l'inganno" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "V'ingannai, ma fu l'inganno" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:54

68

Трек Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Fortunato l'uom che prende ogni cosa pel buon verso" (Remastered)

Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Fortunato l'uom che prende ogni cosa pel buon verso" (Remastered)

Staatskapelle Berlin

,

Peter Schreier

,

Theo Adam

,

Otmar Suitner

Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)

1:29

Информация о правообладателе: Eterna
Волна по релизу

