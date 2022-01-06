Staatskapelle Berlin
Otmar Suitner
Theo Adam
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
4:26
2
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "La mia dorabella capace non e" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:50
3
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "Fuor la spada" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:59
4
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "E la fede delle femmine" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:07
5
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "Scioccherie di poeti" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:12
6
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 1: "Una bella serenata" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
2:23
7
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Ah, guarda, sorella" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
4:32
8
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Mi par, che stamattina volentieri" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:00
9
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Barbaro fato! Vorrei dir" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:38
10
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Stelle, per carità, signor Alfonso" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:54
11
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Sento, o dio" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
4:01
12
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Non piangere, idol mio!" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:56
13
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Al fato dàn legge quegli occhi vezzosi" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:14
14
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "La commedia e graziosa" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:21
15
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Bella vita militar!", Pt. 1 (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:43
16
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Non v'e piu tempo" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:25
17
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "di scrivermi ogni giorno" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:40
18
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Bella vita militar!", Pt. 2 (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:54
19
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Dove son? Son partiti" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:07
20
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Soave sia il vento" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
2:55
21
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 2: "Non sono cattivo comico" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:03
22
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Che vita maledetta" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:51
23
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Ah! scostati! Paventa il tristo eff etto d'un disperato affetto!" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:07
24
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Smanie implacabili" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:47
25
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Signora Dorabella" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:24
26
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "In uomini, in soldati" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
2:46
27
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Che silenzio! Che aspetto di tristezza" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
2:40
28
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Alla bella Despinetta" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
4:21
29
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Che sussurro! Che strepito!" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
2:11
30
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Temerari! Sortite fuori di questo loco!" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:22
31
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Come scoglio immoto resta" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
4:22
32
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Ah, non partite!" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:54
33
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Non siate ritrosi" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:13
34
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "E voi ridete?" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:55
35
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Si puo sapere un poco" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:58
36
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 3: "Un'aura amorosa" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
4:36
37
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 4: "Ah, che tutta in un momento" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
2:40
38
Così Fan Tutte, K. 588: Act I, Scene 4: "Si mora, si, si mora" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
5:07
39
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Eccovi il medico, signore Belle!" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
9:58
40
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Andate là, che siete due bizzarre ragazze!" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:31
41
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Una donna a quindici anni" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
3:50
42
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Sorella, cosa dici?" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:18
43
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Prendero quel brunettino" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
3:08
44
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 1: "Ah, correte al giardino" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:23
45
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Secondate, aurette amiche" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
2:57
46
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Il tutto deponete" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:49
47
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "La mano a me date" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
2:34
48
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Oh che bella giornata!" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:13
49
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Il core vi Dono" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
4:14
50
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Amico, abbiamo vinto!" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
2:44
51
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Donne mie la fate a tanti a tanti" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
2:42
52
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "In qual fiero contrasto" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:17
53
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Tradito, schernito" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:58
54
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 2: "Bravo, questa e costanza" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:15
55
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Ora vedo che siete una donna di garbo" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:29
56
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "E amore un ladroncello" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
3:37
57
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Come tutto congiura" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:40
58
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Fra gli amplessi in pochi istanti" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
5:46
59
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Ah poveretto me" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:59
60
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Tutti accusan le donne" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:58
61
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 3: "Vittoria, padroncini!" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
0:38
62
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Fate presto, o cari amici" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:40
63
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Benedetti i doppi coniugi" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
2:11
64
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "E nel tuo, nel mio bicchiero" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:32
65
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Miei signori, tutto e fatto" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
3:15
66
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "Sani e salvi agli amplessi amorosi" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
5:17
67
Così Fan Tutte, K. 588: Act II, Scene 4: "V'ingannai, ma fu l'inganno" (Remastered)
Mozart: Così fan Tutte (Sung in Italian)
1:54
