Информация о правообладателе: Sharif Khan Kkr
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Pashi Rata Stari Si
Pashi Rata Stari Si2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Ghamono Sta Kharab Kram
Ghamono Sta Kharab Kram2024 · Альбом · Muhammad Ali Showqi
Релиз Sta Zwanan Chere Dey
Sta Zwanan Chere Dey2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Biya De Na We Elajona
Biya De Na We Elajona2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Raka Hal da Shrabo
Raka Hal da Shrabo2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Sadeq Far May Khana
Sadeq Far May Khana2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Kho Na Razi
Kho Na Razi2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Da Khpala Yara Jaram
Da Khpala Yara Jaram2024 · Альбом · Muhammad Ali Showqi
Релиз Janan Wali Wolarhy Zma Grana Wali Wolarhy
Janan Wali Wolarhy Zma Grana Wali Wolarhy2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Na Ba Wai Za Por Ta Mayan
Na Ba Wai Za Por Ta Mayan2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Wa Chawa Par Ma Lasona
Wa Chawa Par Ma Lasona2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Janan Warta Wayam
Janan Warta Wayam2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi
Релиз Zama Janan Da Gul Pashan Dey
Zama Janan Da Gul Pashan Dey2024 · Альбом · Muhammad Ali Showqi
Релиз Janana Za Derpose Zharem
Janana Za Derpose Zharem2024 · Сингл · Muhammad Ali Showqi

