Rebecca Trescher

Rebecca Trescher

,

Lukas Keller

,

Philipp Schiepek

и 

ещё 1

Альбом  ·  2022

Silent Landscapes

#Джаз
Rebecca Trescher

Артист

Rebecca Trescher

Релиз Silent Landscapes

#

Название

Альбом

1

Трек Sometimes It's Good to Walk Alone

Sometimes It's Good to Walk Alone

Rebecca Trescher

,

Philipp Schiepek

,

Lukas Keller

,

Jan Brill

Silent Landscapes

7:30

2

Трек New Spheres

New Spheres

Rebecca Trescher

,

Philipp Schiepek

,

Lukas Keller

,

Jan Brill

Silent Landscapes

4:34

3

Трек Gendarmerie Á Cheval

Gendarmerie Á Cheval

Rebecca Trescher

,

Philipp Schiepek

,

Lukas Keller

,

Jan Brill

Silent Landscapes

4:06

4

Трек Kristall

Kristall

Rebecca Trescher

,

Philipp Schiepek

,

Lukas Keller

,

Jan Brill

Silent Landscapes

7:39

5

Трек Silent Landscape

Silent Landscape

Rebecca Trescher

,

Philipp Schiepek

,

Lukas Keller

,

Jan Brill

Silent Landscapes

5:20

6

Трек Seeking Spider

Seeking Spider

Rebecca Trescher

,

Philipp Schiepek

,

Lukas Keller

,

Jan Brill

Silent Landscapes

6:56

7

Трек Hope

Hope

Rebecca Trescher

,

Philipp Schiepek

,

Lukas Keller

,

Jan Brill

Silent Landscapes

5:45

Информация о правообладателе: Yellowbird Records
