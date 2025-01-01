О нас

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  1997

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

#

Название

Альбом

1

Трек Em Hansruedi si's (Zäuerli)

Em Hansruedi si's (Zäuerli)

Kapelle Alderbuebe

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

2:22

2

Трек Am Jodlerfescht z'Rorschach (Rugguserli)

Am Jodlerfescht z'Rorschach (Rugguserli)

Landjugend-Chörli Appenzell

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

3:26

3

Трек Alt und Jung, gmüetlig im Schwung (Walzer)

Alt und Jung, gmüetlig im Schwung (Walzer)

Streichmusik Kölbener

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

3:37

4

Трек En Alt's (Rugguserli)

En Alt's (Rugguserli)

Hobbysänger Appenzell

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

3:33

5

Трек Rugguserli (Em Franz Johann sis) [Naturjodel]

Rugguserli (Em Franz Johann sis) [Naturjodel]

Hobbysänger Appenzell

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

3:12

6

Трек Rugguserli I (Rugguserli)

Rugguserli I (Rugguserli)

Engel Chörli Appenzell

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

3:33

7

Трек Rugguserli II (Rugguserli)

Rugguserli II (Rugguserli)

Engel Chörli Appenzell

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

4:40

8

Трек Bi ös ischs loschtig (Walzer)

Bi ös ischs loschtig (Walzer)

Kapelle Warth-Buebe

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

2:45

9

Трек S Höttebuebs Rugguserli (Rugguserli)

S Höttebuebs Rugguserli (Rugguserli)

Walter Mittelholzer

,

Kapelle Alpstein Weissbad

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

1:53

10

Трек Gante Jodel (Naturjodel)

Gante Jodel (Naturjodel)

Jodel Doppelquartett Ebnat-Kappel

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

1:49

11

Трек De Bendler (Naturjodel)

De Bendler (Naturjodel)

Jodel Doppelquartett Ebnat-Kappel

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

2:39

12

Трек Offem Ofebänkli (Zäuerli)

Offem Ofebänkli (Zäuerli)

Striichmusig Bänziger

,

Rita Grab

,

Mathias Bänziger

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

2:29

13

Трек Schwäberg-Zäuerli (Jodel)

Schwäberg-Zäuerli (Jodel)

Streichmusik Alder

,

Ferdinand Fässler

,

Hans Kunz

,

Erwin Schoch

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

3:15

14

Трек Olma Zäuerli / A dä Stobete / En Bruuttanz (Zäuerli, Ländlerli, Wälslerli)

Olma Zäuerli / A dä Stobete / En Bruuttanz (Zäuerli, Ländlerli, Wälslerli)

Striichmusig Bänziger

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

5:33

15

Трек Firobet-Zäuerli (Jodel)

Firobet-Zäuerli (Jodel)

Streichmusik Alder

,

Erwin Schoch

,

Hans Kunz

,

Ferdinand Fässler

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

2:47

16

Трек Jubiläums Zäuerli (Zäuerli)

Jubiläums Zäuerli (Zäuerli)

Schötze-Chörli Stein

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

4:48

17

Трек Appezeller Zäuerli (Zäuerli)

Appezeller Zäuerli (Zäuerli)

Schötze-Chörli Stein

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

3:57

18

Трек Alt's Appezeller Zäuerli (Naturjodel)

Alt's Appezeller Zäuerli (Naturjodel)

Walter Mittelholzer

,

Kapelle Alpstein Weissbad

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

2:20

19

Трек Appezeller Obedstimmig (Zäuerli)

Appezeller Obedstimmig (Zäuerli)

Streichmusik Alpsteinblick

,

Elisabeth Sager

Der Ostschweizer Naturjodel (Rugguserli und Zäuerli aus Appenzell, Naturjodel aus dem Toggenburg)

4:29

Информация о правообладателе: Tell Record
Various Artists
Артист

Various Artists

