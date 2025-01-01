О нас

Männerchor Alpstee Brülisau

Männerchor Alpstee Brülisau

,

Jodlerklub Bärgbrünnli Grenchen

,

Jodlerklub Schlossgruess Cham

и 

ещё 1

Альбом  ·  1991

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

Männerchor Alpstee Brülisau

Артист

Männerchor Alpstee Brülisau

Релиз Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

#

Название

Альбом

1

Трек Jodlermesse Nr. 1: Herrgott, mir stöhnd vor dir!

Jodlermesse Nr. 1: Herrgott, mir stöhnd vor dir!

Jodlerklub Bärgbrünnli Grenchen

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

4:36

2

Трек Jodlermesse Nr. 1: Dir Herr!

Jodlermesse Nr. 1: Dir Herr!

Jodlerklub Bärgbrünnli Grenchen

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

4:12

3

Трек Jodlermesse Nr. 1: Heilig isch der Herr

Jodlermesse Nr. 1: Heilig isch der Herr

Jodlerklub Bärgbrünnli Grenchen

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

4:50

4

Трек Jodlermesse Nr. 1: Vaterunser

Jodlermesse Nr. 1: Vaterunser

Jodlerklub Bärgbrünnli Grenchen

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

3:36

5

Трек Jodlermesse Nr. 1: Mit dym Säge

Jodlermesse Nr. 1: Mit dym Säge

Jodlerklub Bärgbrünnli Grenchen

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

4:47

6

Трек Jodlermesse Nr. 1: Orgelausklang

Jodlermesse Nr. 1: Orgelausklang

Jodlerklub Bärgbrünnli Grenchen

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

1:38

7

Трек Jodlermesse Nr. 2: Gott Vater

Jodlermesse Nr. 2: Gott Vater

Jodlerklub Schlossgruess Cham

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

3:35

8

Трек Jodlermesse Nr. 2: Loblied

Jodlermesse Nr. 2: Loblied

Jodlerklub Schlossgruess Cham

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

1:59

9

Трек Jodlermesse Nr. 2: Gabelied

Jodlermesse Nr. 2: Gabelied

Jodlerklub Schlossgruess Cham

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

3:39

10

Трек Jodlermesse Nr. 2: Heilig

Jodlermesse Nr. 2: Heilig

Jodlerklub Schlossgruess Cham

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

2:36

11

Трек Jodlermesse Nr. 2: Jodel in Gottes freier Natur

Jodlermesse Nr. 2: Jodel in Gottes freier Natur

Jodlerklub Schlossgruess Cham

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

2:42

12

Трек Jodlermesse Nr. 2: Yse Herrgott

Jodlermesse Nr. 2: Yse Herrgott

Jodlerklub Schlossgruess Cham

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

4:05

13

Трек Erhalt üs Gott: Erhalt üs Gott

Erhalt üs Gott: Erhalt üs Gott

Hobbysänger Appenzell

,

Männerchor Alpstee Brülisau

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

5:10

14

Трек Erhalt üs Gott: Dank em Herrgott

Erhalt üs Gott: Dank em Herrgott

Hobbysänger Appenzell

,

Männerchor Alpstee Brülisau

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

4:21

15

Трек Erhalt üs Gott: Für di und mi

Erhalt üs Gott: Für di und mi

Hobbysänger Appenzell

,

Männerchor Alpstee Brülisau

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

3:22

16

Трек Erhalt üs Gott: Lueg uf zum Chrüz

Erhalt üs Gott: Lueg uf zum Chrüz

Hobbysänger Appenzell

,

Männerchor Alpstee Brülisau

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

3:40

17

Трек Erhalt üs Gott: Üse Vater

Erhalt üs Gott: Üse Vater

Hobbysänger Appenzell

,

Männerchor Alpstee Brülisau

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

2:38

18

Трек Erhalt üs Gott: Mir bitted um de Säge

Erhalt üs Gott: Mir bitted um de Säge

Hobbysänger Appenzell

,

Männerchor Alpstee Brülisau

Unsere Jodlermessen (Jost Marty: Jodlermessen 1 + 2 - Dölf Mettler: Erhalt üs Gott)

4:15

Информация о правообладателе: Tell Record
