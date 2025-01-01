О нас

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  1997

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

#

Название

Альбом

1

Трек Alphorn Jodel (Naturjutz)

Alphorn Jodel (Naturjutz)

Jodlerklub Alpenglühn Wiggen

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:11

2

Трек Gratjodel (Naturjutz)

Gratjodel (Naturjutz)

Jodlerklub Alpenglühn Wiggen

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:06

3

Трек Alperösli Jutz (Naturjutz)

Alperösli Jutz (Naturjutz)

Jodlerklub Echo Sörenberg

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:59

4

Трек Uf em Grat (Alphornduett)

Uf em Grat (Alphornduett)

Emil Haas

,

Oskar Wigger

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:19

5

Трек Beichlejutz (Naturjutz)

Beichlejutz (Naturjutz)

Vereinigte Chöre um Escholzmatt

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:28

6

Трек Dr Muotithaler (Naturjutz)

Dr Muotithaler (Naturjutz)

Jodlerklub Muotathal

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:00

7

Трек Dr Sunnähälbler (Naturjutz)

Dr Sunnähälbler (Naturjutz)

Anton Büeler

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

1:27

8

Трек Obdesseler (Naturjutz)

Obdesseler (Naturjutz)

Stanser Jodlerbuebe

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:57

9

Трек Alphorn Juiz (Naturjutz)

Alphorn Juiz (Naturjutz)

Jodlerklub Sarnen

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:30

10

Трек Schönbüel Juiz (Naturjutz)

Schönbüel Juiz (Naturjutz)

Vereinigung Unterwaldner Jodlerklubs

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:31

11

Трек Hech obe (Naturjutz)

Hech obe (Naturjutz)

Jodlerklub Giswil

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:06

12

Трек Freudenberg Jodel (Jodelduett)

Freudenberg Jodel (Jodelduett)

Berta Hofer

,

Margrit Hofer

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:51

13

Трек Blattibärgli Juiz (Naturjutz)

Blattibärgli Juiz (Naturjutz)

Jodlerklub Giswil

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:38

14

Трек Hehigrat Juiz (Naturjutz)

Hehigrat Juiz (Naturjutz)

Jodlerklub Bärgsee Lungern

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:51

15

Трек Nidwalder Echo (Alphornmelodie)

Nidwalder Echo (Alphornmelodie)

Alphorn-Quartett Blättler

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:31

16

Трек Ribi Juiz (Naturjutz)

Ribi Juiz (Naturjutz)

Jodlerklub Heimelig Buochs

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:10

17

Трек Nachtbuebä Juiz (Naturjutz)

Nachtbuebä Juiz (Naturjutz)

Obwaldner Echo-Jodler

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:32

18

Трек Haldi Jüz (Naturjutz)

Haldi Jüz (Naturjutz)

Jodlerklub Bärgblüemli Schattdorf

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:52

19

Трек Hindergeissbode (Naturjutz)

Hindergeissbode (Naturjutz)

Jodlerklub Maiglöggli Zug

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

3:28

20

Трек Fräkmünd Jodel (Naturjutz)

Fräkmünd Jodel (Naturjutz)

Vereinigung Unterwaldner Jodlerklubs

Der Innerschweizer Naturjutz (Die schönsten Naturjodel und Alphorn-Melodien)

2:42

Информация о правообладателе: Tell Record
Various Artists
Артист

Various Artists

