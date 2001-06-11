О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Various Artists

Various Artists

Альбом  ·  2001

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

Various Artists

Артист

Various Artists

Релиз Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

#

Название

Альбом

1

Трек Der letzte Postillion vom Gotthard

Der letzte Postillion vom Gotthard

Hans Danioth

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

4:07

2

Трек Die alte Schwyzer

Die alte Schwyzer

Jodlerklub Maiglöggli Lachen

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

3:10

3

Трек Uf em Bänkli vor em Hüsli

Uf em Bänkli vor em Hüsli

Kernser Singbuben

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

2:48

4

Трек Nidwaldner Tanzliedli

Nidwaldner Tanzliedli

Emmi Agner

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

2:26

5

Трек Vo Luzern gäge Wäggis zue

Vo Luzern gäge Wäggis zue

Fryda Bundi

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

2:02

6

Трек S Zugerländli

S Zugerländli

Chor der Trachtengruppe Zug

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

2:18

7

Трек Glarner Zigerlied

Glarner Zigerlied

Leni Eberhard

,

Elisabeth Oswald

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

2:35

8

Трек I gah nöd hei bis's wälleled

I gah nöd hei bis's wälleled

Gemischter Chor Gams

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

2:35

9

Трек Das Munotglöcklein

Das Munotglöcklein

Dieter Wiesmann

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

4:46

10

Трек Im Aargäu sind zwöi Liebi

Im Aargäu sind zwöi Liebi

Aarburger Vokalisten

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

4:56

11

Трек Z Basel a mym Rhy

Z Basel a mym Rhy

Schülerchor Thierstein

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

2:08

12

Трек Baselbieter-Lied - Vo Schönbusch bis Ammel

Baselbieter-Lied - Vo Schönbusch bis Ammel

Gemischter Chor Wenslingen

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

4:01

13

Трек Solothurner-Lied - s'isch immer e so gsi

Solothurner-Lied - s'isch immer e so gsi

Marcel Schifferle

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

3:53

14

Трек Bärnbiet

Bärnbiet

Jodlerdoppelquartett des Pontonierfahrvereins Worblaufen

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

2:57

15

Трек De Heeweh-Appezöller

De Heeweh-Appezöller

Hobbysänger Appenzell

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

4:13

16

Трек Min Vater isch en Appezöller

Min Vater isch en Appezöller

Streichmusik Alder

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

2:29

17

Трек S Landidörfli

S Landidörfli

Martha 'Marthely' Mumenthaler

,

Berteli Studer

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

2:44

18

Трек Der Thurgau - O Thurgau, du Heimat

Der Thurgau - O Thurgau, du Heimat

Männerchor Tägerwilen

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

3:44

19

Трек A Trun sut igl ischi

A Trun sut igl ischi

Ligia Grischa

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

2:30

20

Трек Schweizer Psalm (Nationalhymne)

Schweizer Psalm (Nationalhymne)

Männerchor Zürich

Die Schweiz singt! - Die schönsten Lieder der Deutschschweiz

3:43

Информация о правообладателе: Tell Record
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Похожие артисты

Various Artists
Артист

Various Artists

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож