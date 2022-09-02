О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Tuomari Nurmio

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Альбом  ·  2022

Believe It or Not

#Блюз
Tuomari Nurmio

Артист

Tuomari Nurmio

Релиз Believe It or Not

#

Название

Альбом

1

Трек Adam and Eve

Adam and Eve

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Believe It or Not

2:38

2

Трек I Was a Fool

I Was a Fool

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Believe It or Not

3:32

3

Трек Dry Bones

Dry Bones

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Believe It or Not

3:22

4

Трек Two Wings

Two Wings

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Believe It or Not

2:05

5

Трек John the Revelator

John the Revelator

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Believe It or Not

2:42

6

Трек Fire and Brimstone

Fire and Brimstone

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Believe It or Not

3:58

7

Трек The Battle Is Over

The Battle Is Over

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Believe It or Not

2:46

8

Трек Shadrack

Shadrack

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Believe It or Not

2:20

9

Трек I Believe to My Soul

I Believe to My Soul

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Believe It or Not

2:43

10

Трек God Almighty's Gonna Cut You Down

God Almighty's Gonna Cut You Down

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Believe It or Not

2:58

11

Трек War

War

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Believe It or Not

3:19

12

Трек Wayfaring Stranger

Wayfaring Stranger

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Believe It or Not

3:41

13

Трек Down in the Hole

Down in the Hole

Tuomari Nurmio

,

Knucklebone Oscar

Believe It or Not

2:15

Информация о правообладателе: Stupido
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Believe It or Not
Believe It or Not2022 · Альбом · Tuomari Nurmio
Релиз Dry Bones
Dry Bones2022 · Сингл · Tuomari Nurmio
Релиз Maailman onnellisin kansa
Maailman onnellisin kansa2021 · Альбом · Tuomari Nurmio
Релиз Maailman onnellisin kansa
Maailman onnellisin kansa2021 · Сингл · Tuomari Nurmio
Релиз Dumari ja Spuget – Usvaa putkeen
Dumari ja Spuget – Usvaa putkeen2019 · Альбом · Tuomari Nurmio
Релиз Judge Meets the King
Judge Meets the King2018 · Сингл · Tuomari Nurmio
Релиз God Almighty's Gonna Cut You Down
God Almighty's Gonna Cut You Down2018 · Сингл · Tuomari Nurmio
Релиз Fire and Brimstone
Fire and Brimstone2018 · Сингл · Knucklebone Oscar
Релиз Dumarillumarei
Dumarillumarei2017 · Альбом · Tuomari Nurmio
Релиз Joutavia jorinoita
Joutavia jorinoita2017 · Сингл · Tuomari Nurmio
Релиз Ihmemaassa
Ihmemaassa2016 · Альбом · Tuomari Nurmio
Релиз Rakkauden voima
Rakkauden voima2015 · Сингл · Tuomari Nurmio
Релиз Tales of Judge Bone
Tales of Judge Bone2015 · Альбом · Tuomari Nurmio
Релиз Johanna-vuodet 1979-1982
Johanna-vuodet 1979-19822014 · Альбом · Tuomari Nurmio

Похожие артисты

Tuomari Nurmio
Артист

Tuomari Nurmio

Knyaz (Князь)
Артист

Knyaz (Князь)

SUBWAY сейшн
Артист

SUBWAY сейшн

Republic
Артист

Republic

Брати Гадюкіни
Артист

Брати Гадюкіни

Режим
Артист

Режим

Лирика 40
Артист

Лирика 40

Эффект Фассбендера
Артист

Эффект Фассбендера

Paulie Cerra
Артист

Paulie Cerra

Асоциальная сеть
Артист

Асоциальная сеть

MAMA LET'S GO
Артист

MAMA LET'S GO

Richard Madden
Артист

Richard Madden

La Cabra Mecánica
Артист

La Cabra Mecánica