Leszek Mozdzer

Leszek Mozdzer

,

Lars Danielsson

Альбом  ·  2007

Pasodoble (Bonus Track Edition)

#Джаз

5 лайков

Leszek Mozdzer

Артист

Leszek Mozdzer

Релиз Pasodoble (Bonus Track Edition)

#

Название

Альбом

1

Трек Praying

Praying

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

4:14

2

Трек Fellow

Fellow

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

6:05

3

Трек Entrance

Entrance

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

3:25

4

Трек Prado

Prado

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

2:52

5

Трек Pasodoble

Pasodoble

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

4:46

6

Трек Daughter's Joy

Daughter's Joy

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

4:04

7

Трек It's Easy with You

It's Easy with You

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

3:43

8

Трек Hydrospeed

Hydrospeed

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

3:53

9

Трек Reminder

Reminder

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

4:23

10

Трек Innocence 91

Innocence 91

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

3:35

11

Трек Follow My Backlights

Follow My Backlights

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

3:22

12

Трек Eja Mitt Hjärta

Eja Mitt Hjärta

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

4:11

13

Трек Berlin

Berlin

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

3:16

14

Трек Distances

Distances

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

3:28

15

Трек Aghatea (Bonus Track)

Aghatea (Bonus Track)

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

6:43

16

Трек Agnus Dei (Bonus Track)

Agnus Dei (Bonus Track)

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

6:27

17

Трек Folksong (Bonus Track)

Folksong (Bonus Track)

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

4:17

18

Трек Le Coconspirateur (Bonus Track)

Le Coconspirateur (Bonus Track)

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

2:43

19

Трек Memoria (Bonus Track)

Memoria (Bonus Track)

Lars Danielsson

,

Leszek Mozdzer

Pasodoble (Bonus Track Edition)

7:52

Информация о правообладателе: Act Records
