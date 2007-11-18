Информация о правообладателе: Act Records
Альбом · 2007
Pasodoble (Bonus Track Edition)
5 лайков
#
Название
Альбом
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
w twoich doskonałych palcach2023 · Сингл · Bańka
nie pytaj2023 · Сингл · Bańka
właśnie kocham2023 · Сингл · Bańka
Just Ignore It2021 · Альбом · Leszek Mozdzer
Dialogi2021 · Альбом · Leszek Mozdzer
Dolce Fine Giornata (feat. Leszek Możdżer) [Original Motion Picture Soundtrack]2019 · Альбом · Daniel Bloom
Earth Particles2017 · Альбом · Leszek Mozdzer
Jazz at Berlin Philharmonic III (Live)2015 · Альбом · ATOM String Quartet
Polska2013 · Альбом · Leszek Mozdzer
Komeda2011 · Сингл · Leszek Mozdzer
Impressions On Chopin2010 · Альбом · Leszek Mozdzer
Live2007 · Альбом · Leszek Mozdzer
Pasodoble (Bonus Track Edition)2007 · Альбом · Leszek Mozdzer
Melisa2007 · Альбом · Leszek Mozdzer