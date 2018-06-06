Информация о правообладателе: HUMBLE MUSIC
Альбом · 2018
Chunni
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции
Другие альбомы исполнителя
Tere Bin2024 · Сингл · R Nait
Bai Kol2024 · Сингл · R Nait
Boliya2023 · Сингл · Gurlez Akhtar
Mera Sabh Tera2023 · Сингл · Beatcop
Duty2023 · Сингл · Labh Heera
Dabdaba2023 · Сингл · Gurlez Akhtar
Punjab Shadeya2023 · Сингл · Beatcop
Homeless2023 · Сингл · R Nait
Baharle Struggler2023 · Сингл · R Nait
Toy2023 · Сингл · R Nait
Ridxr2023 · Сингл · Bukka Jatt
Happy Birthday Tera2023 · Сингл · R Nait
Changa Changa2023 · Сингл · R Nait
Tangya Gya2022 · Сингл · R Nait